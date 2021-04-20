Son Dakika: Avrupa Süper Ligi sonrası büyük tehlike! İlk geri adım geldi...

Spor Arena - Orijinal adıyla 'The Super League', bizim kullandığımız şekliyle Avrupa Süper Ligi, 18 Nisan'ın öğle saatlerinde dış basında ilk haberlerin çıkmasından itibaren tartışılmaya başlanmıştı. Haberler o kadar hızlı yayındı ki, UEFA ve FIFA, resmi bir bildiri gelmeden bu konuyla ilgili sert bir uyarı açıklaması yaptı. Ama nafile; İngiltere'den 6, İtalya ve İspanya'dan ise 3'er dev kulübün katılımıyla Avrupa Süper Lig 18 Nisan'ı 19 Nisan'a bağlayan gece resmen kuruldu.

Avrupa Süper Lig'in kurucuları, formatı, maddi olanakları, finanse edecek kuruluş gibi detaylar belli oldukça tepkiler de artmaya başladı. Bu bir finans projesiydi. Bunu kurucu kulüpler de kabul ediyor. Yaklaşık 20 yıldır düşünülen, 10 yıldır sürekli UEFA'nın önüne getirilen 'daha çok maç yapılan ve yarışmacı bir sezon' fikri sonunda gerçeğe dönüştü.

LEEDS UNITED'IN TEPKİSİ

Dün akşam Premier Lig'de Liverpool'u konuk eden Leeds United, maçtan önce Avrupa Süper Ligi'ne tepki olarak üzerinde 'Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak etmen lazım' mesajı yazan tişörtlerle çıktı. Leeds, 1-1'lik maçın ardından Liverpool'un ismini anmadan 'Mersey Side Reds' yazdı.

REAL BETIS, LİG TABLOSUNDAN REAL MADRID, BARCELONA VE ATLETICO MADRID'İ ÇIKARDI

İspanya'da ise Real Betis, resmi sitesindeki La Liga sıralamasında ilk üç sırada bulunan Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona'yı sildi. Betis'in sitesine göre La Liga'de lider Sevilla, ikinci Villarreal ve üçüncü Real Betis.

PEKİ NE OLACAK? BU KULÜPLER AVRUPA'DAN VE DOMESTİK LİGLERDEN MEN Mİ EDİLECEK?

Zor bir soru, cevabının ise tarihe geçeceği kesin. UEFA Başkanı Ceferin ve FIFA Başkanı Infantino'nun açıklamaları oldukça sert ve net. Ceferin, bu takımları Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden men edebilmek için yasal hakka sahip olduklarını söyledi. Infantino ise; 'Aldıkları kararın sonuçlarına katlanmak zorundalar. Ya içerdesinizdir ya da dışarıda. Bunun ortası olmaz' diye konuştu.

PREMİER LİG EKİPLERİ 'BÜYÜK 6'YI DIŞARIDA BIRAKMAK İSTİYOR

İngiliz basınında bugün çıkan bir haberde Premier Lig'in geri kalan 14 takımı, acil bir toplantı yaparak söz konusu 6 büyük takımı ligden atma konusunu tartışacak. Mevcut düzende dünyanın en değerli ülke futbol ligi olan Premier Lig'den ayrılmayı göze alabilecek bir karara imza atmak, geride kalan bütün takımları büyük hayal kırıklığına uğratmış durumda.

JUVENTUS, MILAN VE INTER SERIE A'DA KALMAK İSTİYOR

Benzer bir toplantı dün İtalya'da yapıldı. Premier Lig'dekinden farklı olarak toplantıya Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan Juventus, Inter ve Milan da katıldı. Bu üç kulüp, Serie A'da mücadelenin değerli olduğunu ve buna devam etmek istediklerini söyledikleri belirtildi.

FLORENTINO PEREZ: BİZİ MEN EDEMEZLER

Dün gece gündemle ilgili açıklamalar yapan Real Madrid'in ve Avrupa Süper Ligi'nin başkanı Florentino Perez, men iddialarıyla ilgili; "Bizi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden men edemezler. Yerel liglerden de men edemezler. Futbolcuların milli takımlara alınmaması söz konusu olamaz. Bunları çok net bir şekilde söylüyorum." diyerek bu gündeme farklı bir boyut kazandırdı.

BILD: İKİ SENARYO VAR

Alman Bild'in haberine göre UEFA'nın bu sezonki Şampiyonlar Ligi için önünde iki senaryosu var.

Bir senaryoda Avrupa Süper Ligi'ni kuran ve yarı finale yükselen Manchester City, Real Madrid ve Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nden men edilecek ve kalan son yarı finalist PSG şampiyon olan edilecek.

Bir diğer senaryoda ise Manchester City, Real Madrid ve Chelsea men edilecek ve çeyrek finalde elenen Bayern Münih, Porto ve Dortmund yarı finale geri dönecek.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DE AYNI SENARYOLAR GEÇERLİ

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde de Manchester United ve Arsenal yer alıyor. Bild'in haberinde yola çıkışla bu iki takım ya men edilecek ve rakipleri Roma ve Villarreal finale yükselecek ya da çeyrek finalde eledikleri Granada ve Slavia Prag yarı finale geri döndürülecek.

HÜKÜMETLERİN HAREKETE GEÇMESİ BEKLENİYOR

İngiltere, İspanya ve İtalya'nın en büyük kulüplerinin Avrupa Süper Ligi'ni kurmasının kendi ülke yarışmalarından ayrılmaları gibi sonuçlar doğurabileceği için bazı kulüp yöneticileri, İngiliz, İspanyol ve İtalyan hükümetlerinin konuya müdahale etmelerini istedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron önceki gün yaptıkları açıklamalarda Avrupa Süper Ligi aleyhinde konuştular.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, federasyon, Premier Lig yönetimi ve taraftar temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından söz konusu 6 kulübün Avrupa Süper Ligi'ne katılmasını ve bu ligin oynanmasını engellemek için yasa çıkarmak dahil her seçeneği değerlendireceklerini söyledi.

Bu konuda da yorum yapan Florentino Perez; "Hükümetlerden bize karşı açıklamalar geliyor ama sakin olsunlar. Biz liglerimizden ayrılmayacağız. Bunu yapamazlar. Boris Johnson'a Premier Lig'in ortadan kalkacağını söylediler. Bu doğru değil." diye konuştu.

İLK GERİ ADIM: "İNGİLİZ TAKIMLARI KARARLARINI GÖZDFEN GEÇİRİYOR"

İngiliz The Times'ın özel haberine göre Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan 6 Premier Lig kulübünden birisi, taraftarlarından gelen tepkinin üzerine Avrupa Süper Ligi'ne katılımı gözden geçirme kararı aldı.

The Guardian ise Manchester City ve Chelsea'nin Avrupa Süper Ligi'ne katılmak konusunda çekimser olduğunu iddia etti.

PREMIER LİG'DEN AÇIKLAMA GELDİ

"Premier Lig'deki 14 kulüp Avrupa Süper Lig planını oybirliği ile reddetti. Bu organizasyona katılan tüm İngiliz kulüpler hakkında gerekli yasal aksiyonlar alınacaktır. Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal ve Tottenham derhal Avrupa Süper Lig oluşumundan geri çekilin"

OYUNCULARIN MİLLİ TAKIMLARINDA OYNAYAMAMASI MÜMKÜN OLUR MU? UEFA VE FIFA'NIN ASIL AMACI...

UEFA ve FIFA, yaptıkları açıklamalarda bu 12 kulübü projeden vazgeçirmeye çalışıyor. Öte yandan konunun en alt tabakasında yer alan ve görevleri sahaya çıkıp futbol oynamak olarak görülen futbolculara söz hakkı veya seçme şansı tanınmamış durumda. UEFA ve FIFA'nın bu durumda yapmaya çalıştığı şey, takımları projeden vazgeçirmek için oyuncuları milli takım kariyerleriyle korkutmak olabilir. Eğer takımlar projeden vazgeçmezlerse bu seçkin oyuncular, milli takımlarına da hizmet edebilecekleri, UEFA ve FIFA turnuvalarında boy gösteren takımlara transfer olup, Avrupa Süper Ligi'nin amacını boşa çıkarabilir.

OYUNCULAR VE TEKNİK ADAMLAR MEMNUN DEĞİL

Liverpool kaptanı James Milner, dün Leeds United maçının ardından yaptığı açıklamada Avrupa Süper Ligi fikrinden herkesle aynı anda haberdar olduğunu ve bu projeden hoşlanmadığını söyledi. Liverpool menajeri Jürgen Klopp da benzer şeyler söyledi.

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes de yaptığı paylaşımla 'Hayaller satın alınamaz' ifadesini kullanmıştı.

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