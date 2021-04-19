Avrupa Süper Ligi 12 takımla resmen kuruldu

Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı.

ABD'deki bankacılık devi JP Morgan tarafından finanse edilen projede ilk başkan ise Real Madrid Başkanı Florentino Perez oldu.

AVRUPA SÜPER LiGi’NiN KURUCULARI 3,5 MiLYAR EURO’YU BÖLÜŞECEK

Şampiyonlar Ligi formatının, 2024-25 sezonundan itibaren değiştirilmesi planı konusunda UEFA ile anlaşmazlık yaşayan kulüpler, organizasyonun ticari hakları üzerinde daha fazla söz sahibi olmak istediği için böyle bir adım attı. Bu kulüpler, 15 takımın sabit olduğu, 5 takımın ise her sezon değişeceği bir turnuva planlıyor. Kurucu üye konumundaki 15 kulübün, 3,5 milyar Euro’luk geliri paylaşması ön görülüyor.

ALMANLAR VE FRANSIZLAR YOK

Avrupa Süper Ligi’ne, Almanya’dan Bayern Münih, Dortmund, Fransa’dan PSG de davet edildi ancak üçü de çağrıyı reddetti. Bayern ve Dortmund, diğer kulüpler zarar göreceği için yeni oluşuma katılmayı reddederken, PSG’nin sahibi Nasser Al-Khelaifi, Şampiyonlar Ligi’nin yayıncı kuruluşu beIN Sports’un da sahibi olduğu için olumsuz yanıt verdi.

UEFA VE FIFA KULÜPLERE REST ÇEKTİ

Avrupa Süper Ligi'ne İngiltere'den Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool ve Tottenham; İtalya'dan Inter, Milan ve Juventus; İspanya'dan da Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid katılırken UEFA, bu 12 takımı 2023/24 sezonundan itibaren tüm organizasyonlarından men edecek.

UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne karşı resmi sitesinden bir açıklama yayınladı ve organizasyonun oluşturulması halinde takımların hem liglerinde hem Avrupa'da hem de dünyada hiçbir resmi maça çıkamayacağını, ayrıca futbolcuların da milli takımlarında oynayamayacağını duyurdu.

UEFA'nın yaptığı açıklama şöyle;

UEFA; Premier Lig, La Liga ve Serie A'dan bazı takımların Avrupa Süper Ligi'ni kuracağını öğrenmiş bulunmakta. Eğer bu gerçekleşirse, organizasyonu durdurmak için Serie A, Premier Lig ve La Liga yönetimiyle birlikte, tüm UEFA dernekleri ve FIFA'yla ortak hareket edeceğiz. Bu alaycı proje, toplumun dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde birkaç kulübün çıkarına dayanmaktan öteye gitmiyor.

Ligin kurulmasını önlemek için hem hukuki hem de sportif olarak alacağımız tüm önlemleri değerlendireceğiz. Futbol, tereddütsüz maçlara ve sportif liyakate dayanır.

Daha önce FIFA ve 6 kıtanın federasyonuyla ortak olarak duyurduğumuz karara göre; Avrupa Süper Ligi kurulması halinde, organizasyonda yer alan takımlar yerel ligleriyle beraber, Avrupa ve dünyada hiçbir resmi müsabakada yer alamayacak ve futbolcuları milli takım forması giyemeyecek.

Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddeden Almanya ve Fransa kulüplerine teşekkür ediyoruz. Tüm futbolseverleri, taraftarları ve politikacıları, böyle bir projeye karşı bizimle mücadele etmeye davet ediyoruz.

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