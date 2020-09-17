Avrupa Spor Haftası 23-30 Eylül'de

Özellikle son yıllarda ülkemiz genelinde yaptığı önemli faaliyetlerle adından sıkça söz ettiren Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, geçtiğimiz yıl Avrupa Hareketlilik kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği Beraber Yürüyelim etkinliği, Pandemi sürecinde evde kalan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran HisApp Mobil Uygulaması ve diğer çalışmaları neticesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Avrupa Spor Komisyonunca ülkemiz adına 2020 Avrupa Spor Haftası koordine yetkisi Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu’na verilmiştir.

Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen ülkemizin son 18 yılda gerçekleştirdiği tesisleşme atağı neticesinde önemli bir yol kat etmesi, beraberinde Gençlik ve Spor Bakanlığı teşkilatlarımızın da önemli projelere öncülük etmesini sağlamıştır. Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun gerek sahada, gerekse sosyal medya ve her yaştan vatandaşımıza yönelik yaptığı çalışmalar Avrupa Parlamentosunun dikkatini çekmeyi başarmış Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Avrupa Delegasyonu tarafından, ülkemiz adına Avrupa Spor Haftası kapsamında yapılacak tüm etkinliklerin koordinasyonu ve yetkisi Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu’na verilerek desteklenme kararı alınmış, bunun yanında yürütülecek proje ile birlikte Federasyon Başkanı Sayın Yasin BÖLÜKBAŞI’na “Avrupa Birliği Spor Elçisi” unvanı verilmiştir.

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye’de yaş, cinsiyet ve etnik köken gözetmeksizin 83 milyon ülke nüfusunun tamamının spor ve fiziksel aktivite ile bu projenin bir parçası olması ile birlikte bu proje ile;

Sağlıklı yaşam ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak,

Spor kültürünün tabana yayılarak demokratikleşmesini sağlamak,

Digital medyayı etkin kullanarak spor branşlarının bilinirliğini arttırmak,

Spor, fiziksel faaliyetler gibi konular hakkında bilgi ve farkındalığı artırmak,

Bireylerin spor branşlarına daha bilinçli katılımını sağlamak,

Sağlıklı Beslenme bilincinin oluşmasını sağlamak,

Ülkemizin spor, sağlık ve kültür turizmine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Pandemi sürecinde uzun süre evde vakit geçiren vatandaşlarımız hareketli bir yaşamdan sedanter bir yaşam tarzına geçmiş, kronik hastalıklardan birçok farklı fiziksel rahatsızlıkla karşı karşıya kalmıştır. Bu süreçte fiziksel aktivite ve sporun önemi bir kez daha kendini en iyi şekilde hissettirmiştir. Tüm bu olumsuzlukların aşılması toplumumuzda her yaştan ve her statüden bireyin daha kaliteli bir yaşam formuna ulaştırılması ve hareketi hayatın merkezine oturtulması amacı ile 23-30 Eylül 2020 tarihleri arasında 81 il ve ilçemizde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek olan “Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri” etkinliklerini Türkiye Belediyeler Birliği olarak önemsiyor ve “Harekete biz de varız” diyoruz.

Not: Proje ve içerik olarak bu şekilde açıklama yapacak kurum ve siyasi içeriği kendine göre değişiklik yapılabilir. Türkiye’nin 81 ilinde özellikle amatör spor ve aktivite farkındalığının oluşturulması, faaliyetin sadece 1 hafta ile sınırlandırılması değil, ömür boyu edinilebilecek bir alışkanlık haline getirilmesi hedeflenmektedir.