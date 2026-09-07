Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları, Avrupa manşetlerinde! İtalyanlar yıkıldı: Süper Türklere teslim olduk

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A Milli Kadın Voleybol Takımı; 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaştı.

Gözden Kaçmasın Şampiyonluk mevsimi! Haberi görüntüle

Mücadeleyi 3-2 kazanan Filenin Sultanları, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Finalde İtalya’yı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2. kez kupaya uzandı. Ay-yıldızlılar, 2023 yılında Avrupa’nın zirvesine çıkarak ilk şampiyonluğunu elde etmişti. Bu yıl da ev sahibi olduğu turnuvada altın madalyanın sahibi oldu.

A Milliler, 2003 ve 2019 yıllarında oynadığı finallerde gümüş madalya aldı. Milliler, Avrupa Şampiyonası’nda 2011, 2017 ve 2021 yıllarında ise bronz madalya kazandı.

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Türkiye'nin İtalya karşısındaki tarihi zaferi Avrupa basınında da geniş yer buldu.

Gözden Kaçmasın Altın adam Santarelli! Haberi görüntüle

Tuttosport: "Velasco’nun İtalya’sı finalde süper Türkiye’ye teslim oldu"

İtalyanlar iki kez öne geçti ancak İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran 17 bin taraftarının desteğini arkasına alan Vargas ve arkadaşları son iki sette sahneye çıktı ve Türkiye, İtalya'yı 3-2 (25-16, 22-25, 25-12, 21-25, 10-15) mağlup ederek Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu."

Eureflect: Türkiye, İtalya karşısında tacını korudu! Türkiye, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan heyecan verici final maçında iki kez geriye düşmesine rağmen İtalya'yı 3-2 mağlup etti; Melissa Vargas ise 28 sayı kaydetti.

La Gazette dello Sport: "İtalya, Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye'ye kaybetti

İtalya kadın voleybol milli takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde ev sahibi Türkiye'ye tie-break setinde 3-2 mağlup oldu. Böylece olimpiyat ve dünya şampiyonu İtalya, Avrupa şampiyonluğuyla birlikte üçleme yapma fırsatını kaçırırken Türkiye üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

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İstanbul'da oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Türkiye 25-16, 22-25, 25-12, 21-25 ve 15-10'luk setlerle kazandı. Mücadele boyunca iki takım da inişli çıkışlı bir performans sergilerken İtalya, karşılaşmanın önemli bölümünde üstünlüğü elinde tutmasına rağmen yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Özellikle ikinci sette elde ettiği avantajı koruyamaması, maçın seyrini değiştiren anlardan biri oldu.

Karar setine daha iyi başlayan Türkiye, Antropova'nın hatasıyla erken fark yakaladı. Elde ettiği üstünlüğü maçın sonuna kadar koruyan Türkiye, tie-break'i 15-10 kazanarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Santarelli'nin öğrencileri ayrıca yaz döneminde kazandıkları Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonası'nı da zirvede tamamladı.

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Türkiye, bu şampiyonlukla 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederken İtalya'nın olimpiyat bileti için 2027 Dünya Şampiyonası veya dünya sıralamasındaki derecesi üzerinden kota mücadelesi vermesi gerekecek."

Corriere dello Sport: "İtalya tie-break'te teslim oldu, Türkiye Avrupa şampiyonu

İlk olarak 1-0, ardından 2-1 öne geçen İtalya, karşılaşmanın ilerleyen bölümünde düşüş yaşadı. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda 17 bin taraftarın desteğini arkasına alan Santarelli'nin öğrencileri, mücadeleyi 3-2 (16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10) kazanarak Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu.

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Büyük çekişmeye sahne olan finalde İtalya, ilk üç sette neredeyse kusursuz bir performans sergiledi. Ancak Vargas önderliğindeki Türkiye, özellikle üçüncü setteki ağır 25-12'lik yenilgiyi geride bırakarak müthiş bir geri dönüşe imza attı ve tie-break setinde 15-10 galip gelerek Avrupa şampiyonluğunu korudu. Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran 17 bin taraftarın büyük coşkusu eşliğinde gelen zaferin ardından İtalyan oyuncular sahadan başları dik ayrıldı ancak büyük bir fırsatı kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı.

Böylece İtalya'nın 21 Ağustos'ta Göteborg'da başlayan, Brno'da devam eden ve İstanbul'daki finalle sona eren Avrupa Şampiyonası yolculuğu son adımda noktalandı. Üst üste sekiz galibiyetle finale gelen İtalya'nın dokuzuncu maçı, şampiyonluğu 2023'teki başarısını tekrarlayan Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'ye getirdi."

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La Repubblica: "İtalya en kritik anda dağıldı: Türkiye beşinci sette kazanarak Avrupa şampiyonluğunu korudu

Gümüş madalya yine gümüş madalya, ancak bu kez tadı çok acı. Paris Olimpiyatları ve Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Julio Velasco'nun İtalya'sı, İstanbul'da oynanan finali kaybetti. . Sanki sahada üç farklı milli takım vardı: İlk ve üçüncü sette sahaya çıkan İtalya 1, maçın geri kalanında gördüğümüz İtalya 2 ve doğal olarak, İtalya'nın ezici üstünlüğü azaldıkça buna karşılık verecek çözümleri bulan Türkiye. Maç boyunca mücadeleden kopmama ve oyuna tutunma becerisi, Türkiye'ye yalnızca Avrupa şampiyonluğunu değil, aynı zamanda Los Angeles Olimpiyatları'na katılma hakkını da getirdi."

Il Mattino: "Hayal kırıklığı yaşayan İtalya, Velasco'nun öğrencileri Türkiye'ye takıldı: Beş sette mağlubiyet, şampiyonluk kaçtı

İtalya, başarılı geçen turnuva yolculuğunun ardından 1 saat 20 dakika süren mücadelenin sonunda finali kaybetti. Türkiye, Avrupa şampiyonluğunu korurken aynı zamanda 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti. Vargas, hem maçın hem de turnuvanın MVP'si seçildi."

Kicker: "Türkiye kadınlarda yine Avrupa şampiyonu

Kaybedilen Dünya Şampiyonası finalinin rövanşı alındı: Türkiye, Avrupa Şampiyonası finalinde dünya şampiyonu İtalya'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Ev sahibi Türkiye, kadınlar voleybolunda ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Çeyrek finalde Almanya'yı eleyen son şampiyon Türkiye, İstanbul'da oynanan finalde dünya şampiyonu İtalya'yı zorlu mücadelenin ardından 3-2 (16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10) mağlup etti. Böylece Türkiye, bir yıl önce kaybettiği Dünya Şampiyonası finalinin rövanşını da almış oldu. Üçüncülük Sırbistan'ın oldu. 2023 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan ve son dört turnuvada üst üste finale yükselen Sırbistan, Polonya'yı 3-1 (25-21, 25-19, 15-25, 25-18) mağlup etti."

L'Equipe: "Türkiye, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı mağlup ederek rüya gibi bir zafer kazandı

Nefes kesen ve tie-break'e uzanan maçta Türkiye, İstanbul'daki finalde son Olimpiyat ve dünya şampiyonu İtalya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. 2023'te son Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Türk takımı, ev sahipliğinde unvanını korudu."

Novosti: "İnanılmaz Melisa Vargas! Kübalı yıldız unutulmaz final oynadı ve Türkiye’ye yeni bir Avrupa Şampiyonluğu unvanı kazandırdı

Türkiye, unutulmaz bir finalde favori İtalya'yı 3-2'lik (16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10) büyük bir geri dönüşle mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu korudu ve şu anda Avrupa'nın en iyi milli takımı olduğunu kanıtladı. Tie-break'teki müthiş performansı sayesinde son sette herhangi bir drama yaşanmasına izin vermeyen Vargas, maçı 28 sayıyla tamamladı. Türkiye beşinci seti 15-10 kazanarak 2023'te Sırbistan'a karşı oynanan unutulmaz finalde (3-2) elde ettiği Avrupa şampiyonluğunu korudu."

Kurir: "Beş setlik dramanın ardından ev sahipleri kutlama yaptı: Türkiye voleybol milli takımı Avrupa Şampiyonluğu unvanını korudu

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, İstanbul'da İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu korudu. Türkiye'yi zafere taşıyan isim 28 sayıyla Melisa Vargas oldu. Zehra Güneş 12, Hande Baladın ve Derya Cebecioğlu ise 8'er sayıyla oynadı.

İtalya'da ise Paola Egonu 28 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu."





Meridian Sport: "İstanbul coşuyor – Türkiye yine şampiyon oldu! İtalya, 15.000 kişinin önünde coşkulu bir atmosferde mağlup oldu

İstanbul unutulmayacak bir geceye ev sahipliği yaptı! 15 bin taraftarının önünde, dünyanın en iyi milli takımına karşı büyük bir mücadele ve geri dönüşün ardından Türkiye, Avrupa şampiyonluğunu korudu. İtalya, İstanbul'a olimpiyat ve dünya şampiyonu unvanlarıyla geldi ve 2-1 öne geçti ancak ev sahibi ekip pes etmedi. Sinan Erdem'in coşkulu tezahüratlarıyla desteklenen takım, her şey bitmiş gibi göründüğü anda geri dönüş yaptı ve bir kez daha Avrupa tahtına oturdu. Türkiye'yi bir kez daha 28 sayıyla Melissa Vargas taşıdı. Vargas bu sayıların 26'sını 61 hücumdan elde etti. Zehra Güneş de 12 sayıyla büyük katkı sağlarken, karşı tarafta Paola Egonu finali 28 sayıyla tamamladı.

İtalya bir başka büyük kupayı kazanmanın eşiğine gelmişti ancak Türkiye, kendi taraftarlarının önünde geri dönüşe imza atarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu."

Nemzeti Sport: "Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası: Türkiye Milli Takımı şampiyonluğunu korudu

Son Avrupa Şampiyonası'nda da zafer elde eden ev sahibi Türkiye Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nın finalini kazandı. Türkiye, olimpiyat ve dünya şampiyonu İtalya Milli Takımı'nı 3-2 mağlup etti."

O Jogo: "Türkiye, İtalya karşısında maçı çevirdi ve kadın voleybolunda üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye kadın voleybol milli takımı, bu Pazar günü iki kez geriye düşmesine rağmen İtalya'yı 3-2 mağlup ederek, İstanbul'da oynanan heyecan verici finalin ardından ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu."