Avrupa Şampiyonası'nın en iyilerine Filenin Sultanları damgası!

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Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile karşılaştı.

Müsabakayı 3-2 kazanan milli takım, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda zafere uzandı ve altın madalyanın sahibi oldu.

İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı finalin ardından kupa töreni düzenlendi.

Törende, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Roko Sikiric ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile takımlar hazır bulundu.

Organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan Türkiye'ye kupasını Roko Sikiric verdi.

İkinci İtalya ile üçüncü Sırbistan'a da madalyaları törende takdim edildi.

MVP'NİN ADI MELISSA VARGAS

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi Türkiye'den Melissa Vargas oldu.

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Ay-yıldızlı takımla finalde İtalya'ya karşı mücadele eden pasör çaprazı, organizasyon genelinde sergilediği performansla ay-yıldızlıların Avrupa şampiyonluğuna ulaşmasında önemli rol oynadı.

Vargas, 2023 yılında elde edilen zaferin ardından da MVP seçilmişti.

RÜYA TAKIM

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın rüya takımı belli oldu.

Rüya takımda şampiyon Türkiye'den Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş ve Gizem Örge, ikinci İtalya'dan Alessia Orro, Myriam Sylla, üçüncü Sırbistan'dan ise Hena Kurtagic yer aldı.

Rüya takımın başantrenörü ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyon başantrenörü Daniele Santarelli oldu.

Ödüle layık görülen isimler şöyle:



En iyi pasör çaprazı: Melissa Vargas

En iyi pasör: Alessia Orro

En iyi libero: Gizem Örge

En iyi orta oyuncu: Hena Kurtagic

En iyi orta oyuncu: Zehra Güneş

En iyi smaçör: Myriam Fatime Sylla

En iyi smaçör: Derya Cebecioğlu

All star başantrenör: Daniele Santarelli

En değerli oyuncu MVP: Melissa Vargas