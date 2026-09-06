×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Avrupa Şampiyonası'nın en iyilerine Filenin Sultanları damgası!

Güncelleme Tarihi:

#Filenin Sultanları#A Milli Kadın Voleybol Takımı#2026 Avrupa Şampiyonası
Avrupa Şampiyonasının en iyilerine Filenin Sultanları damgası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 22:49

2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonluğa ulaşırken, ödüller sahiplerini buldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile karşılaştı.

Müsabakayı 3-2 kazanan milli takım, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda zafere uzandı ve altın madalyanın sahibi oldu.

İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı finalin ardından kupa töreni düzenlendi.

Törende, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Roko Sikiric ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile takımlar hazır bulundu.

Organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan Türkiye'ye kupasını Roko Sikiric verdi.

İkinci İtalya ile üçüncü Sırbistan'a da madalyaları törende takdim edildi.

Gözden KaçmasınEda Erdemden şampiyonluk sözleri: Bu kupa, bu gurur hepimizinEda Erdem'den şampiyonluk sözleri: 'Bu kupa, bu gurur hepimizin!'Haberi görüntüle

MVP'NİN ADI MELISSA VARGAS 

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi Türkiye'den Melissa Vargas oldu.

Haberin Devamı

Ay-yıldızlı takımla finalde İtalya'ya karşı mücadele eden pasör çaprazı, organizasyon genelinde sergilediği performansla ay-yıldızlıların Avrupa şampiyonluğuna ulaşmasında önemli rol oynadı.

Vargas, 2023 yılında elde edilen zaferin ardından da MVP seçilmişti.

RÜYA TAKIM 

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın rüya takımı belli oldu.

Rüya takımda şampiyon Türkiye'den Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş ve Gizem Örge, ikinci İtalya'dan Alessia Orro, Myriam Sylla, üçüncü Sırbistan'dan ise Hena Kurtagic yer aldı.

Rüya takımın başantrenörü ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyon başantrenörü Daniele Santarelli oldu.

Ödüle layık görülen isimler şöyle:

En iyi pasör çaprazı: Melissa Vargas
En iyi pasör: Alessia Orro
En iyi libero: Gizem Örge
En iyi orta oyuncu: Hena Kurtagic
En iyi orta oyuncu: Zehra Güneş
En iyi smaçör: Myriam Fatime Sylla
En iyi smaçör: Derya Cebecioğlu
All star başantrenör: Daniele Santarelli
En değerli oyuncu MVP: Melissa Vargas

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Filenin Sultanları#A Milli Kadın Voleybol Takımı#2026 Avrupa Şampiyonası

BAKMADAN GEÇME!