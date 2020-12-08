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GeriDiğer Avrupa Şampiyonası'na katılacak 4 cimnastikçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Haber Giriş: 08.12.2020 - 20:12 | Son Güncelleme:

Avrupa Şampiyonası'na katılacak 4 cimnastikçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Avrupa Şampiyonası'na katılacak 4 cimnastikçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Organizasyon komitesince Azerbaycan Milli Takımı ile Sırbistan'ın gençler takımının yarışma dışında bırakılmasına karar verildi.

Mersin'de yarın başlayacak Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde, Azerbaycanlı 3 sporcu ile bir Sırp cimnastikçinin sonuçları pozitif çıktı.

Avrupa Cimnastik Birliğinden (UEG) yapılan açıklamaya göre, kentte yapılan testlerde Azerbaycan'ın büyükler kategorisindeki 2, gençler kategorisinden de bir sporcusu ile Sırbistan'ın gençler kategorisindeki bir sporcusunun sonuçlarının pozitif olduğu görüldü.

Organizasyon komitesince Azerbaycan Milli Takımı ile Sırbistan'ın gençler takımının yarışma dışında bırakılmasına karar verildi.
Testleri pozitif çıkan sporcular, karantinaya alındı.

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