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Avrupa Şampiyonası ne zaman? İşte, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Milli Takım maç tarihleri
Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla 2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyonası maçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye'nin İtalya, Galler ve İsviçre ile aynı grupta yer aldığı Avrupa Futbol Şampiyonası mücadeleleri, önümüzdeki süreçte oynanacak. Peki, Avrupa Şampiyonası maçları ne zaman başlıyor? İşte, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Milli Takım maç tarihleri
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Milli Takım maç tarihleri belli oldu. A Milli Takımımızın A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleştiği şampiyonada ilk maçlar, haziran ayında oynanacak. İşte, Türkiye'nin milli maç programı;
|11.06.2021
|Türkiye
|v
|İtalya
|16.06.2021
|Türkiye
|v
|Galler
|20.06.2021
|İsviçre
|v
|Türkiye