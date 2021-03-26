MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriAvrupa Şampiyonası ne zaman? İşte, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Milli Takım maç tarihleri
GeriSpor Avrupa Şampiyonası ne zaman? İşte, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Milli Takım maç tarihleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 26.03.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Avrupa Şampiyonası ne zaman? İşte, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Milli Takım maç tarihleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa Şampiyonası ne zaman? İşte, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Milli Takım maç tarihleri

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla 2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyonası maçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye'nin İtalya, Galler ve İsviçre ile aynı grupta yer aldığı Avrupa Futbol Şampiyonası mücadeleleri, önümüzdeki süreçte oynanacak. Peki, Avrupa Şampiyonası maçları ne zaman başlıyor? İşte, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Milli Takım maç tarihleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Milli Takım maç tarihleri belli oldu. A Milli Takımımızın A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleştiği şampiyonada ilk maçlar, haziran ayında oynanacak. İşte, Türkiye'nin milli maç programı;

11.06.2021  Türkiye v İtalya  
16.06.2021  Türkiye v Galler  
20.06.2021  İsviçre v Türkiye  
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi