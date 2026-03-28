Avrupa Onuachu'nun peşinde! 15 milyon Euro...

Haberin Devamı

Trabzonspor'da gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Paul Onuachu ile ilgili bir iddia gündeme düştü.

ONUACHU'YU TEKLİF YAĞMURU

TransferFeed'in haberine göre; Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Wolfsburg, Bayer Leverkusen ve Werder Bremen, Onuachu'yu bir süredir gözlemliyor.

Haberde ayrıca, Al Ahli ve Fransa kulüplerinin de golcü oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtilirken, yaz transfer döneminde girişimde bulunulacağı yazıldı.

15 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLAR

Öte yandan haberin detaylarında, Wolfsburg ve Werder Bremen’in 15 milyon Euro ödemeye, Al Ahli'nin ise yaklaşık 10 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Haberin Devamı

Bu sezon 27 resmi maçta bordo-mavili formayı sırtına geçiren ve 23 gol - 2 asistlik performans sergileyen Onuachu, Süper Lig'in gol krallığında yer alıyor.