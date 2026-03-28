Avrupa Onuachu'nun peşinde! 15 milyon Euro...

#Trabzonspor#Paul Onuachu#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 18:17

Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu, Bundesliga ekiplerinin radarında. Süper Lig'de gol krallığının zirvesinde yer alan Nijeryalı oyuncu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Trabzonspor'da gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Paul Onuachu ile ilgili bir iddia gündeme düştü.

ONUACHU'YU TEKLİF YAĞMURU

TransferFeed'in haberine göre; Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Wolfsburg, Bayer Leverkusen ve Werder Bremen, Onuachu'yu bir süredir gözlemliyor.

Haberde ayrıca, Al Ahli ve Fransa kulüplerinin de golcü oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtilirken, yaz transfer döneminde girişimde bulunulacağı yazıldı.

15 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLAR

Öte yandan haberin detaylarında, Wolfsburg ve Werder Bremen’in 15 milyon Euro ödemeye, Al Ahli'nin ise yaklaşık 10 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Gözden KaçmasınLukaku bombası Türkiyeden transfer teklifini açıkladıLukaku bombası! Türkiye'den transfer teklifini açıkladıHaberi görüntüle

PERFORMANSI

Bu sezon 27 resmi maçta bordo-mavili formayı sırtına geçiren ve 23 gol - 2 asistlik performans sergileyen Onuachu, Süper Lig'in gol krallığında yer alıyor.

