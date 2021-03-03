Avrupa onu konuşuyor! Soyunma odasını yumrukladı, duvarı kırdı...

Spor Arena Dış Haber | UEFA Avrupa Ligi'nde Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in takımı Leicester'ı İngiltere'de 2-0 yenerek son 16 turuna kalan Slavia Prag, Avrupa'nın yükselen takımlarından biri olmaya devam ediyor.

Ülkesinde de 11 puan farkla lider olan Slavia Prag'ın ligde oynadığı Slovacko maçında ise ilginç görüntüler meydana geldi.

DEVRE ARASINDA SERT KONUŞMA

İlk yarıyı 2-1 geride kapatan Slavia Prag'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky soyunma odasında oyuncularıyla çok sert bir konuşma yaptı. Sinirlerine hakim olamayan teknik adam, duvarı yumrukladı ve soyunma odasının duvarını kırdı.

Bu hararetli konuşmanın ardından Slavia Prag, ikinci yarıda maçı çevirdi ve karşılaşmayı 3-2 kazandı.

''BAZEN SESİNİZİ YÜKSELTMENİZ GEREKİR''

Maçın ardından Slavia Prag'ın İletişim Direktörü Michal Bycek, Twitter hesabından soyunma odasının kırılmış duvarını paylaşırken ''Koçun ilk yarıdaki üç sayılık vuruşu. Bazen sesinizi yükseltmeniz gerekir ve bu da böyle sonuçlar çıkartabilir. Tabii ev sahibi takımdan özür diledik.'' sözlerini kullandı.

AVRUPA'NIN YÜKSELEN DEĞERİ

2018 yılından beri Slavia Prag'ı çalıştıran 45 yaşındaki teknik direktör Jindrich Trpisovsky, hem lig hem de Avrupa'daki başarısıyla dikkat çekerken 3 yılda 2.19 puan ortalaması tutturdu.

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