Avrupa Ligi'nin favorileri belli oldu! İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın sıralamadaki yeri... | Yüzdeler hesaplandı

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Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş temsil edecek.

Sarı - lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille'e elenmiş ve Avrupa Ligi'ne 2. torbadan katılım sağlamıştı.

Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği Young Boys'a iki maçta da mağlup olarak turnuvaya veda etmiş ve Avrupa Ligi'ne 3. torbadan girmişti.

Beşiktaş da play-off eşleşmesinde Lugano'yu eleyerek adını lig aşamasına yazdırmıştı.

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatındaki rakipleri ise şu şekilde;

FENERBAHÇE: Manchester United, Slavia Prag (D), Lyon, AZ Alkmaar (D), Union SG, Midtjylland (D), Athletic, Twente (D)

GALATASARAY: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Dinamo Kiev, Malmö (D), Elfsborg, RFS (D)

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BEŞİKTAŞ: Frankfurt, Ajax (D), Maccabi Tel Aviv, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D), Athletic, Twente (D)

UEFA AVRUPA LİGİ FAVORİLERİ BELLİ OLDU

Takımların yer aldıkları liglerdeki başarı olasılıklarını hesaplayan Euro Club Index, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma yüzdelerini açıkladı.

Listenin ilk iki sırasında İngiliz ekipleri yer alırken, temsilcilerimize verilen yüzde de belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali 3.1% olarak gösterilirken, Galatasaray'ın 2.7%, Beşiktaş'ın ise 0.3% şeklinde belirlendi.

İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki takımların şampiyon olma ihtimalleri:

1 - Manchester United: 15%

2 - Tottenham: 11.2%

3 - Porto: 10%

4 - Roma: 9.3%

5 - Real Sociedad: 8%

6 - Athletic: 7.7%

7 - Lazio: 6.2%

8 - Slavia Prag: 4.4%

9 - Lyon: 3.7%

10 - Frankfurt: 3.3%

11 - FENERBAHÇE: 3.1%

12 - GALATASARAY: 2.7%

13 - Olympiakos: 2.6%

14 - Braga: 1.9%

15 - Nice: 1.8%

16 - USG: 1.5%

17 - Hoffenheim: 1.2%

18 - Ajax: 1.1%

19 - Anderlecht: 1%

20 - Viktoria Plzen: 0.8%

21 - PAOK: 0.7%

22 - Maccabi Tel Aviv: 0.6%

23 - AZ Alkmaar: 0.4%

24 - Dynamo Kiev: 0.4%

25 - Rangers: 0.3%

26 - Twente: 0.3%

27 - BEŞİKTAŞ: 0.3%

28 - Midtjylland: 0.2%

29 - Bodo/Glimt: 0.1%

30 - FCSB: 0.1%

31 - Ferencvaros: 0.1%

32 - Malmö: 0.1%

33 - Ludogorets: 0.1%

34 - Qarabag: 0.1%

35 - Elfsborg: 0%

36 - RFS: 0%

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8'ER MAÇ OYNANACAK

Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak.

SON 12 SIRA VEDA EDECEK

Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.