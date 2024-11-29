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Avrupa Ligi’nin en çok asist yapan 3 isminden biri Dries Mertens

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#Galatasaray#Dries Mertens#Avrupa Ligi
Avrupa Ligi’nin en çok asist yapan 3 isminden biri Dries Mertens
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 07:00

Dries Mertens, Hollanda’ya geri dönme düşenmediğini belirtirken “G.Saray son kulübüm” dedi.

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37 yaşındaki yıldız, “Antrenörünüz yaşlandıkça gençleştiğinizi söyledi, siz de aynısını hissediyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtladı: “Her maça çıkıyorum, bu yüzden kendimi iyi hissediyorum. Ama yaşlandığınızı hissediyorsunuz...”

Bu arada güncel formatına geçtiği 2009-10’dan bu yana Avrupa Ligi’nin en çok asist yapan 3 isimden biri de Mertens. Mertens 16 asistle zirveyi Sparta Prag’lı Borek Dockal ve M.United’lı Bruno Fernandes ile paylaşıyor.

MENTAL OLARAK YORGUNLUK VARDI

Hollanda deplasmanında attığı golle takıma 1 puanı getiren Victor Osimhen “Gol atmak iyi bir his ama 1 puanla buradan ayrıldık. İlk yarıda çok atak yapamadık. İkinci yarı daha etkili olduk. 1 puan için mutluyuz. Şimdi devam edeceğiz. 4 gün önce bir maç vardı, mental olarak yorgun olabiliriz. Şimdi diğer maça hazırlanacağız” dedi.

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Nijeryalı yıldız kalan Malmö, D.Kiev ve Ajax maçlarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: “Bence takımımızın performansı iyiydi. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi’nde hiç yenilmedik ama maç maç devam etmek gerekiyor. Avrupa’da 3’te 3 yapabiliriz. Rakiplere saygı duyuyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

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#Galatasaray#Dries Mertens#Avrupa Ligi

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