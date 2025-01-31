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Avrupa Ligi'ne G.Saray ve F.Bahçe damgası

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#UEFA Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Galatasaray
Avrupa Ligine G.Saray ve F.Bahçe damgası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 07:00

Lig aşamasında G.Saray, en çok gol (19), şut (172), isabetli şut (69) ve korner (55) kullanan takım olurken en fazla gol yiyenler listesinde de 16 golle 5. sırada yer aldı. F.Bahçe ise en fazla sarı kart (36) gören takım.

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UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabı önceki gün oynanan maçlarla sona ererken, play-off’lara kalan Türk temsilcileri Galatasaray ile Fenerbahçe, futbolcu ve takım istatistiklerinde birçok kategoride ön plana çıktı.

· Sarı kırmızılı takım, gol (19), şut denemesi (172), korner (55), isabetli (60) ve isabetsiz şut (69) istatistiklerinde ligin zirvesinde yer aldı.

· Orta denemesinde (207) ve isabetli ortada (60) ikinci sırayı elde eden Galatasaray, topa sahip olmada yüzde 56,4 oranla üçüncü oldu.

· Oynadığı 8 maçta da kalesini gole kapatamayan sarı kırmızılılar, en fazla gol yiyen takımlar listesinde ise 16 golle 5. sıraya yerleşti.

· Dries Mertens en çok asist (6) yapan futbolcu olurken, Belçikalı futbolcu ayrıca en fazla orta (67) ve isabetli orta (25) yapan isim.

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· Fenerbahçe, en fazla sarı kart gören (36) takım olarak birinci sıraya yerleşirken, kırmızı kartlarda da (3) ikinci sırada yer aldı.

· Ligde kullandığı 146 serbest vuruşla ilk sırayı alan sarı lacivertliler, aynı zamanda en fazla faule maruz kalan (136) takım.

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#UEFA Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Galatasaray

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