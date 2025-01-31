Avrupa Ligi'ne G.Saray ve F.Bahçe damgası

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UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabı önceki gün oynanan maçlarla sona ererken, play-off’lara kalan Türk temsilcileri Galatasaray ile Fenerbahçe, futbolcu ve takım istatistiklerinde birçok kategoride ön plana çıktı.

· Sarı kırmızılı takım, gol (19), şut denemesi (172), korner (55), isabetli (60) ve isabetsiz şut (69) istatistiklerinde ligin zirvesinde yer aldı.

· Orta denemesinde (207) ve isabetli ortada (60) ikinci sırayı elde eden Galatasaray, topa sahip olmada yüzde 56,4 oranla üçüncü oldu.

· Oynadığı 8 maçta da kalesini gole kapatamayan sarı kırmızılılar, en fazla gol yiyen takımlar listesinde ise 16 golle 5. sıraya yerleşti.

· Dries Mertens en çok asist (6) yapan futbolcu olurken, Belçikalı futbolcu ayrıca en fazla orta (67) ve isabetli orta (25) yapan isim.

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· Fenerbahçe, en fazla sarı kart gören (36) takım olarak birinci sıraya yerleşirken, kırmızı kartlarda da (3) ikinci sırada yer aldı.

· Ligde kullandığı 146 serbest vuruşla ilk sırayı alan sarı lacivertliler, aynı zamanda en fazla faule maruz kalan (136) takım.