×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Avrupa Ligi'nde Zeki Çelik asist yaptı, Roma 2 golle kazandı!

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Ligi#Roma#Zeki Çelik
Avrupa Liginde Zeki Çelik asist yaptı, Roma 2 golle kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 23:59

Zeki Çelik'in asist yaptığı maçta Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı 2-1 yendi.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Roma ile Midtjylland karşı karşıya eldi. Roma'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada ilk gol 7. dakikada Roma'dan Neil El Aynaoui kaydetti.Asisti ise Zeki Çelik yaptı.

Stephan El Shaarawy 83. dakikada maçın skorunu belirledi. Midtjylland'ın tek golü 87. dakikada Paulinho'dan geldi.

Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 9'a yükseltti. Bu maça 4'te 4 ile gelen Midtjylland, ilk yenilgisini aldı ve 12 puanda kaldı.

Roma, bir sonraki maç haftasında Celtic'e konuk olacak. Midtjylland ise Genk'i ağırlayacak.

Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar;

Viktoria Plzen 0-0 Freiburg
Feyenoord 1-3 Celtic
Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros
Ludogorets 3-2 Celta Vigo
PAOK 1-1 Brann
Porto 3-0 Nice
Aston Villa 2-1 Young Boys
Lille 4-0 Dinamo Zagreb

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Ligi#Roma#Zeki Çelik

BAKMADAN GEÇME!