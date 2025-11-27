Avrupa Ligi'nde Zeki Çelik asist yaptı, Roma 2 golle kazandı!

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Roma ile Midtjylland karşı karşıya eldi. Roma'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada ilk gol 7. dakikada Roma'dan Neil El Aynaoui kaydetti.Asisti ise Zeki Çelik yaptı.

Stephan El Shaarawy 83. dakikada maçın skorunu belirledi. Midtjylland'ın tek golü 87. dakikada Paulinho'dan geldi.

Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 9'a yükseltti. Bu maça 4'te 4 ile gelen Midtjylland, ilk yenilgisini aldı ve 12 puanda kaldı.

Roma, bir sonraki maç haftasında Celtic'e konuk olacak. Midtjylland ise Genk'i ağırlayacak.

Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar;

Viktoria Plzen 0-0 Freiburg

Feyenoord 1-3 Celtic

Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros

Ludogorets 3-2 Celta Vigo

PAOK 1-1 Brann

Porto 3-0 Nice

Aston Villa 2-1 Young Boys

Lille 4-0 Dinamo Zagreb