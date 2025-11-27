Avrupa Ligi'nde Zeki Çelik asist yaptı, Roma 2 golle kazandı!

Güncelleme Tarihi:
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Roma ile Midtjylland karşı karşıya eldi. Roma'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada ilk gol 7. dakikada Roma'dan Neil El Aynaoui kaydetti.Asisti ise Zeki Çelik yaptı.
Stephan El Shaarawy 83. dakikada maçın skorunu belirledi. Midtjylland'ın tek golü 87. dakikada Paulinho'dan geldi.
Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 9'a yükseltti. Bu maça 4'te 4 ile gelen Midtjylland, ilk yenilgisini aldı ve 12 puanda kaldı.
Roma, bir sonraki maç haftasında Celtic'e konuk olacak. Midtjylland ise Genk'i ağırlayacak.
Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar;
Viktoria Plzen 0-0 Freiburg
Feyenoord 1-3 Celtic
Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros
Ludogorets 3-2 Celta Vigo
PAOK 1-1 Brann
Porto 3-0 Nice
Aston Villa 2-1 Young Boys
Lille 4-0 Dinamo Zagreb
⚽ Roma, Midtjylland karşısında 7. dakikada Neil El Aynaoui'nin attığı golle 1-0 öne geçti.— Spor Arena (@sporarena) November 27, 2025
🇹🇷 Golde asist milli futbolcu Zeki Çelik'ten geldi. pic.twitter.com/JtAoxT5M3g