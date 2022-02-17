Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları ne zaman? İşte müsabaka programı

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Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalma mücadelesi verecek takımların karşı karşıya geleceği bu turda sonucu merakla beklenen birçok maç yer alıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada bitiren; Leipzig, Porto, Borussia Dortmund, Sheriff, Barcelona, Atalanta, Sevilla ve Zenit yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 12 puanla lider tamamladığı için turnuvaya son 16 turundan dahil olacak.

Play-off ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 Barcelona - Napoli

20.45 Zenit - Real Betis

20.45 B.Dortmund - Rangers

20.45 Sheriff - Sporting Braga

23.00 Sevilla - Dinamo Zagreb

23.00 RB Leipzig - Real Sociedad

23.00 Atalanta - Olympiakos

23.00 Porto - Lazio