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UEFA Avrupa Ligi’nde play-off eşleşmeleri belli oldu! Galatasaray bu turu bekleyecek...

#UEFA Avrupa Ligi#Europa League#Play-Off Kura Çekimi
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off eşleşmeleri belli oldu Galatasaray bu turu bekleyecek...

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri, gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri, gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu grup maçlarının sona ermesiyle birlikte gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ve Şampiyonlar Ligi’nden gelen 8 takımın karşılaşacağı play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşti. Play-off turunda ilk maçlar 17 Şubat 2022, rövanş karşılaşmaları 24 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak.

Avrupa Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, 12 puanla grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna adını yazdırmıştı. Play-off turunun tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın son 16 turunda rakibinin belli olacağı kura çekimi 25 Şubat 2021'de gerçekleşecek.

Grubunu ikinci sırada bitiren takımlardan; Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Betis, Dinamo Zagreb play-off turuna yükselen ekipler oldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde grubunu üçüncü tamamlayan Leipzig, Porto, Dortmund, Sheriff, Barcelona, Atalanta, Sevilla ve Zenit de kura çekiminde yer aldı.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşmeler şöyle:

Sevilla - Dinamo Zagreb
Atalanta - Olimpiakos
Leipzig - Real Sociedad
Barcelona - Napoli
Zenit - Real Betis
Dortmund - Rangers
Sheriff - Braga
Porto - Lazio

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#UEFA Avrupa Ligi#Europa League#Play-Off Kura Çekimi

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