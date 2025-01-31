Avrupa Ligi'nde olası rakipler tam dişimize göre

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ŞAMPİYONLAR Ligi ve Avrupa Ligi’nde play-off kuraları bugün çekilecek. İlk olarak TSİ 14.00’te Devler Ligi kurası gerçekleşecek. Avrupa Ligi kuraları TSİ 15.00’te başlayacak.

G.Saray play off’ta Hollanda’nın AZ veya Danimarka’nın Midtjylland takımıyla eşleşecek. Ekibimiz turu geçerse son 16’da Tottenham veya Manchester United’dan birinin rakibi olacak.

Fenerbahçe’nin olası rakipleri ise Norveç’in Bodo ve Belçika’nın Anderlecht ekipleri...

Kanarya bu turu aşarsa son 16’da ya Rangers ya da Olympiakos’la eşleşecek.