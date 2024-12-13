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Avrupa Ligi'nde yarış kızıştı! Temsilcilerimizin puan sıralaması değişti

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#Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Galatasaray
Avrupa Liginde yarış kızıştı Temsilcilerimizin puan sıralaması değişti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 01:40

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mağlup olduğu haftayı, Galatasaray ise 1 puanla kapattı. Avrupa Ligi'nin 6. haftasında lideri averaj belirlerken yarış bir hayli kızıştı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde 6. haftası oynanan 18 karşılaşmayla sona erdi.

Ligde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, sahasında İspanya ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi.

Galatasaray, İsveç deplasmanında Malmö'yle 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş ise öne geçtiği karşılaşmada Norveç'te Bodo/Glimt'e 2-1 kaybetti.

LAZIO LİDER KAPATTI

Avrupa Ligi'nin 6. haftasını İtalyan ekibi Lazio, averaj farkıyla Athletic Bilbao'nun önünde 16 puanla lider tamamladı. 

TEMSİLCİLERİMİZİN SIRALAMASI

Temsilcilerimizden Galatasaray 12 puanla 6., Fenerbahçe 8 puanla 21., Beşiktaş ise 6 puanla 28. sırada yer aldı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 6. HAFTA MAÇLARININ SONUÇLARI ŞÖYLE:

Fenerbahçe-Athletic Bilbao (İspanya): 0-2

Roma (İtalya)-Braga (Portekiz): 3-0

Olympiakos (Yunanistan)-Twente (Hollanda): 0-0

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PAOK (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan): 5-0

Viktoria Plzen (Çekya)-Manchester United (İngiltere): 1-2

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Nice (Fransa): 2-1

Ludogorets (Bulgaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2

Malmö (İsveç)-Galatasaray: 2-2

Hoffenheim (Almanya)-FCSB (Romanya): 0-0

Porto (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka): 2-0

Ajax (Hollanda)-Lazio (İtalya): 1-3

Rangers (İskoçya)-Tottenham (İngiltere): 1-1

Slavia Prag (Çekya)-Anderlecht (Belçika): 1-2

Real Sociedad (İspanya)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0

Olimpik Lyon (Fransa)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-RFS (Letonya): 2-1

Bodo/Glimt (Norveç)-Beşiktaş: 2-1

Elfsborg (İsveç)-Karabağ (Azerbaycan): 1-0

Avrupa Liginde yarış kızıştı Temsilcilerimizin puan sıralaması değişti

Avrupa Liginde yarış kızıştı Temsilcilerimizin puan sıralaması değişti

Avrupa Liginde yarış kızıştı Temsilcilerimizin puan sıralaması değişti

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#Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Galatasaray

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