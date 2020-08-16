Avrupa Ligi'nde ilk finalist belli oluyor! Sevilla'ya Manchester United karşısında verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

SEVILLA

- Pandemi arasından döndükten sonra La Liga'da etkisini hissettiren ve sezonu 4. sırada tamamlayan Sevilla, Wolves engelini 88. dakikada Lucas Ocampos ile geçip adını yarı finale yazdırmıştı.

- Tomas Vaclik'in sakatlığı sonrası kaleye geçen Yassine Bounou, hem son 5 maçını gol yemeden geçti hem de 3'ünde skora direkt etki eden kurtarışlar yaptı. Wolves karşısındaki penaltı kurtarışını bir kez daha hatırlatalım...

- TD Julen Lopetegui; "Rakibin uzun süredir yenilmediğini biliyoruz ancak bizim de hırsımız, heyecanımız ve savaşma gücümüz göz ardı edilmesin. Hedefimiz belli..." açıklamasını yaptı.

MANCHESTER UNITED

- Premier Lig'i 3. sırada bitiren, eleme turlarında Club Brugge ve LASK Linz'i kolay geçmesine rağmen FC Kopenhag karşısında zorlanan Manchester United'da en çok merak edilen konu, kalede yine Sergio Romero mu göreceğiz yoksa David de Gea eldivenleri geri mi alacak?

- İspanyol eldiven bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sadece AZ Alkmaar deplasmanında forma giydi ve 0-0 biten maçta yaptığı 4 kurtarışla akıllarda yerini almıştı. Fakat herkesin aklında Chelsea ile oynanan Federasyon Kupası'ndaki kötü performansı kalmış durumda...

- Victor Lindelof'un yeniden ilk 11'e dönebileceği ve Eric Bailly'nin yerine Harry Maguire'ın stoper partneri olacağı söyleniyor. TD Ole Gunnar Solskjaer'in Juan Mata tercihi de maç saati netleşecek.

- LASK Linz rövanşına damga vuran, FC Kopenhag maçında sonradan girip takımı rahatlatan İspanyol hücumcu, bu sezon Avrpa Ligi'nde 7 gole katkı (2 gol - 5 asist) yaptı.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sevilla son 19 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. (10 galibiyet - 9 beraberlik)

- Manchester United son 24 resmi maçının sadece 1'ini kaybetti. (17 galibiyet - 6 beraberlik)

- Sevilla bu sezon oynadığı 10 UEFA Avrupa Ligi maçında 18 gol atarken, 11 maça çıkan Manchester United ise 24 gol kaydetti.

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Paul Pogba'nın Juventus günlerinden, müthiş bir gol! İzleyelim...