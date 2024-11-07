Avrupa Ligi'nde Galatasaray kasırgası! Tarihi farkı kaçırdı ama zirveye yerleşti

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 3-2 yenerek namağlup ünvanını koruyan Galatasaray, Avrupa'da önemli istatistiklere imzasını attı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 12 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, çıktığı son 12 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Tottenham müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Tottenham'ı mağlup ederek Avrupa'daki galibiyet sayısını 3'e yenilmezlik serisini ise 12'ye çıkardı.

AVRUPA LİGİ'NDE SON 18 MAÇIN 16'SINI KAYBETMEDİ

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 18 müsabakanın 16'sında rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 18 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 9'unu kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı.

"Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.

İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI 5. GALİBİYET

Galatasaray, İngiliz takımlarıyla yaptığı 24. maçta 5. kez kazandı.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 323 maçın 24'ünde İngiliz takımlarıyla karşılaştı.

Söz konusu maçlarda 4 galibiyeti bulunan "Cimbom" Tottenham'ı mağlup ederek bu sayıyı 5'ye çıkardı. Sarı-kırmızılıların ayrıca 9 beraberlik ve 10 yenilgisi bulunuyor.

GALATASARAY BU ALANLARDA LİDER

Bu sezon Avrupa'da fırtına gibi esen Galatasaray, Tottenham galibiyetini ardından çarpıcı istatistiklere imza attı.

İngiliz ekibi Tottenham karşısında farkı kaçıran Galatasaray, birçok gol pozisyonunda yararlanamazken kaleci Fraser Forster kalesinde devleşti.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde genel olarak başarılı bir performans sergilen Galatasaray; Avrupa Ligi'nde en fazla şut çeken (92), net gol pozisyonuna giren (28), beklenen gol değeri üreten (11.4) ve gol atan (12) takım oldu.