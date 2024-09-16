Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için sürpriz ihtimaller! En yüksek şampiyonluk oranı...

Haberin Devamı

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk ihtimalleri belli oldu.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti.

Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.

Beşiktaş ise lig aşamasında Eintracht Frankfurt (Almanya), Ajax (Hollanda) (D), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Olimpik Lyon (Fransa) (D), Malmö (İsveç), Bodo/Glimt (Norveç) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti.

Haberin Devamı

AVRUPA LİGİ'NDE İHTİMALLER HESAPLANDI

Football Meets Data Şirketi, UEFA Avrupa Ligi'ne katılan takımların muhtemel şampiyonluk ihtimallerini paylaştı.

Süper Lig devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın turnuvada nasıl bir performans sergileyeceği simülasyon tarafından hesaplandı.

EN DÜŞÜK ORAN BEŞİKTAŞ'IN

Hesaplamalarda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma ihtimali yüzde 7 açıklandı. Beşiktaş'ın turnuvada yarı finale yükselme ihtimali yüzde 2 olarak öngörülürken şampiyonluk ihtimali ise yüzde 1 şeklinde gösterildi.

F.BAHÇE, BEŞİKTAŞ'TAN DAHA ÖNDE

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki çeyrek final ihtimaline yüzde 28 oran verildi. Sarı lacivertlilerin yarı finale şansı yüzde 15, final ihtimali yüzde 7, şampiyonluk ihtimali ise yüzde 4 olarak gösterildi.

EN YÜKSEK ORAN GALATASARAY'DA

Football Meets Data Şirketi'nin hesaplamalarına göre; temsilcilerimiz arasında UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek, yarı ve finalde en yüksek oranlar sarı kırmızılılara verildi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 35 ihtimalle olarak gösterildi ve turnuvada çeyrek finale kalabilecek takımlar arasında yer aldı.

Haberin Devamı

Sarı kırmızılıların Avrupa Ligi'nde yarı finale kalma oranı yüzde 17, finale kalma oranı yüzde 8 ve şampiyon olma oranı ise yüzde 4 hesaplandı.