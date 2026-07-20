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Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi! Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu

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#Avrupa Ligi#Beşiktaş#Kura Çekimi
Avrupa Liginde 3. eleme turu kuraları çekildi Beşiktaşın muhtemel rakibi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 14:17

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olan Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde 3. turda Hradec Kralove - Tromso eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de sahasında Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmanın rövanşını ise 30 Temmuz'da Danimarka'da oynayacak.

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3. TURDAKİ MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU

Midtjylland'ı elemesi halinde adını 3. ön eleme turuna yazdıracak olan Beşiktaş'ın rakibi bugün çekilen kura neticesinde belli oldu.

Siyah-beyazlılar, Hradec Kralove (Çekya) - Tromso (Norveç) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.

AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇ TARİHLERİ

Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu ilk maçları 20 Ağustos, rövanş maçları ise 27 Ağustos'ta oynanacak.

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ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

Midtjylland'a elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek olan siyah-beyazlıların 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi ise Bohemians (İrlanda) - Ballkani (Kosova) eşleşmesinin galibi olacak.

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KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇ TARİHLERİ

Konferans Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu ilk maçları 6 Ağustos, rövanş maçları ise 13 Ağustos'ta oynanacak.

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#Avrupa Ligi#Beşiktaş#Kura Çekimi

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