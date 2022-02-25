Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın rakibi belli olacak

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nin play-off turunda rövanş karşılaşmaları geri kaldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden takımlardan RB Leipzig, Porto, Barcelona, Atalanta ile Sevilla tur atlamayı başarırken; Borussia Dortmund, Sheriff ve Zenit kupaya veda etti. İşte, Avrupa Ligi son 16 turu kuru çekimi hakkında tüm bilgiler...

KURA ÇEKİMİ BUGÜN YAPILACAK?

Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 12 puanla lider tamamladığı için turnuvaya son 16 turundan devam edecek. Bugün yapılacak kura çekimi sonrası son 16 turunda eşleşmeler belli olacak.

Kura çekimi bugün saat 14.00'te gerçekleşecek. Kura çekiminin, Exxen'den naklen yayınlanması bekleniyor.

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Son 16 turunda ayrıca, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Atalanta - Sevilla - Porto - RB Leipzig - Rangers - Barcelona - Real Betis - Braga

SERİBAŞI TAKIMLAR

Kızılyıldız - Eintracht Frankfurt - Galatasaray - Bayer Leverkusen - Oylmpique Lyon - Monaco - Spartak Moskva - West Ham United

İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

Aynı ülke takımlarının eşleşemediği son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart, rövanşlar ise 17 Mart tarihinde oynanacak. Galatasaray, seri başı olması nedeniyle ilk maçını deplasmanda, ikinci maçını ise kendi sahasında oynayacak.