Avrupa Ligi ön eleme play-off maçına iddaa tüyoları burada! Alkmaar'da 2 kritik eksik, Celtic'in müthiş serisi...

Bu bir ilandır

CELTIC

- Ange Postecoglou yönetiminde ilk 3 maçını kazanamayan ve Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerde veda eden Celtic, sonrasındaki 4 maçı ise toplamda 16 gol atarak kazanmasını bildi. İskoçya Lig Kupası'nda 3. tura yükseldi, Avrupa Ligi'nde play-off ön elemesine kadar geldi.

- Orta sahada hücumu düşünen isimlerden Ryan Christie sakat, kanat oyuncusu Liel Abada iyileşti ve maç kadrosunda yer alacak.

- Postecoglou'nun Japonya günlerinden çok iyi bildiği Kyogo Furuhashi, Glasgow ekibindeki kariyerine fırtına gibi başladı. 5 maçta forma giydi, 5 gol attı. Sol açık olarak düşünülürken merkezde de harikalar yarattı.

- Kale bu sezon Joe Hart'a emanet, savunma ikilisini "Starfelt & Welsh" oluşturuyor. Çoğu zaman gole en yakın isim olarak forma giyen Odsonne Edouard her an takımdan ayrılabilir. Bu sezon 7 resmi maçın tamamında süre aldı, 4 gol katkısı (2 gol - 2 asist) yaptı.

- Ange Postecoglou'nun gelişiyle performansı yükselen isimlerin başına Tom Rogic yazılabilir. Bu sezon Celtic'in oynadığı 7 resmi maçın 3'ünde ilk 11'de başladı, 2 gol katkısı (1 gol - 1 asist) yaptı. Geçen sezon ilk 12 resmi maçta 1 dakika bile oynamamıştı.

AZ ALKMAAR

- Geçen sezonu Hollanda Eredivisie'de üçüncü olarak tamamlayan AZ Alkmaar, yeni sezonu Waalwijk yenilgisiyle açtı.

- Geçen sezon 12 gol katkısı (7 gol - 5 asist) aldıkları sağ açık Calvin Stengs ve 15 gol atan santrfor Myron Boadu satıldı. Willem'den aldıkları hücum oyuncusu Vangelis Pavlidis ile gol açığını kapatmaya çalışacaklar.

- Sol bek Owen Wijndal sakat, sol açık Jesper Karlsson cezalı. Kaptan Peer Koopmeiners son lig maçında oynatılmadı, durumu maç saati netlik kazanacak.

- Premier Lig geçmişi olan stoper Bruno Martins Indi ve merkez orta saha Jordy Clasie kadronun dikkat çeken isimleri...

- Geçen sezonun yarısında takımın başına geçen Pascal Jansen ile bu sezon da devam ediyorlar. TD Jansen; "İki keyifli futbol oynayan takımın maçı, ikisi de birbirini alt etmeye çalışacak. Bu eşleşmedeki maçları dört gözle bekliyorum..." dedi.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Celtic'in Avrupa kupalarında oynadığı son 10 maçın 9'unda "karşılıklı gol" izledik.

- AZ Alkmaar'ın Avrupa kupalarında oynadığı son 10 maçın 7'si "2.5 ALT" bitti.

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%37'lik kesim son maçlarda hücum gücünü oldukça üst seviyeye çeken Celtic'ten galibiyet bekliyor...

%19'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Kyogo Furuhashi, Celtic kariyerine hızlı bir giriş yaptı! Dundee karşısında hat-trick...