Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı!

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Her temsilcimiz için diğer iki Türk takımı dışındaki tüm takımlar muhtemel rakip olacak. Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla temsilcilerimiz kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta?UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın detayları...

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar 30 Ağustos Cuma günü saat 14.00'da çekilecek. 25-26 Eylül tarihinde ilk maç, son maç ise 30 Ocak 2025 tarihinde oynanacak.

AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. Torba: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag

2. Torba: Real Sociedad, Az Alkmaar, Braga, Olympiakos, Lyon, PAOK, FENERBAHÇE, Maccabi Tel-Aviv, Ferencvaros

3. Torba: Bodo/Glimt, GALATASARAY, Viktoria Plzen, Union SG, Dinamo Kiev, Ludogorets, Midtjylland, Malmö, Karabağ

4. Torba: Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, BEŞİKTAŞ, FCSB, RFS, Elfsborg, Athletic Bilbao

8'ER MAÇ OYNANACAK

Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak.

SON 12 SIRA VEDA EDECEK

Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.

AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

1. Hafta: 25-26 Eylül 2024

2. Hafta: 3 Ekim 2024

3. Hafta: 24 Ekim 2024

4. Hafta: 7 Kasım 2024

5. Hafta: 28 Kasım 2024

6. Hafta: 12 Aralık 2024

7. Hafta: 23 Ocak 2025

8. Hafta: 30 Ocak 2025

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025