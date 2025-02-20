Avrupa kupalarında kura çekimi yarın gerçekleştirilecek

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Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi kurası TSİ 14.00'te, Avrupa Ligi kurası TSİ 15.00'te ve Konferans Ligi kurası ise TSİ 16.00'da yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna yükseldi. Play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV ise son 16'ya kalan diğer takımlar oldu.

Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.

AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ'NDE SON TAKIMLAR BUGÜN BELLİ OLACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers, doğrudan son 16 turuna adını yazdırdı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı play-off turunda, bugün oynanacak rövanş maçlarının ardından son 16'ya kalan diğer 8 takım belirlenecek.

Avrupa Ligi son 16 turu maçları, 6 ve 13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

UEFA Konferans Ligi'nde ise lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan Chelsea, Vitoria Guimaraes, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova ve Cercle Brugge, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Bu kategoride de son 8 takım, bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.