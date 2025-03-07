Avrupa kupalarında acı gerçek: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...

Haberin Devamı

Avrupa kupalarında 2024-25 sezonuna 5 takımla başlayan Türkiye son 16’dan öteye temsilcisini taşıyamama tehlikesi ile karşı karşıya. Önce Trabzonspor elendi. Avrupa Ligi’nden başlayan Fırtına, Konferans Ligi play-off’unda elendi. Başakşehir, Kupa 3’te, Beşiktaş Kupa 2’de lig aşamasını geçemedi. Galatasaray son 16 play-off eleme turunda AZ Alkmaar’ı geçemedi. Son olarak da Fenerbahçe, Kupa 2 Son 16 turu mücadelesinde Rangers’a 3-1 kaybederek elenmenin kıyısına geldi. Temsilcimizi rövanşta oldukça zorlu bir karşılaşma bekliyor.

İspanyol gazeteci, Arda Güler'i bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı!

Real Madrid'de bu sezon forma şansı bulmakta güçlük çeken ve eflatun-beyazlı takımdaki geleceği tartışma konusu olan milli futbolcu Arda Güler için İspanyol gazeteci Augustine Martin çarpıcı tespitlerde bulundu.

3'te 1 daha düşük değere sahipler

Ancak Trabzonspor’a da Galatasaray’a da ve son olarak Fenerbahçe’ye bakıldığında temsilcilerimiz kadro değerleri kendilerinden oldukça düşük olan Avrupa takımlarına karşı büyük sıkıntılar yaşıyor. Örneğin 94.1 milyon Euro’luk Trabzonspor’un play-off turunda elendiği St.Gallen’in kadro değeri 32.4 milyon Euro. 277.2 milyon Euro’luk Galatasaray’ın elendiği AZ Alkmaar’ın kadro değeri ise 78.3 milyon Euro. Kadro değeri 242.00 milyon Euro olan Fenerbahçe de 75.4 milyon Euro’luk Rangers’a elenme tehlikesi ile karşı karşıya.

Haberin Devamı

Maaşlarda bizim kadar bonkörü yok

Bir dikkat çeken husus ise temsilcilerimize kök söktüren takımların ödediği maaşlar. G.Saray’ı eleyen AZ Alkmaar’ın toplam maaş bütçesi 5.2 milyon pound. (6.2 milyon Euro) En yüksek ücreti alan da 447.2 bin pound ile Seiya Maikuma. Cimbom’da KAP’a göre sadece İcardi ve Osimhen’in maaşları 6’şar milyon Euro. Yine F.Bahçe’ye kabus olan Rangers’ta ise oyunculara toplam 20 milyon pound maaş ödeniyor. En yüksek parayı ise 1.56 milyon pound ile Tavernier alıyor. Sarı lacivertlilerde Talisca, Skriniar’a yarım sezon için Fred’e de 1 yıl için 5’er milyon Euro ödeniyor. Amrabat da 4.5 milyon Euro kazanıyor.

Haberin Devamı

Gelirlerin büyük kısmı oyunculara

UEFA’nın hazırladığı Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu da acı tabloyu açıkça ortaya koyuyor. Buna göre Türk kulüplerinin 2023’te futbolcu maaşlarına ödediği toplam para 405 milyon Euro. Avrupa’nın finansal açıdan ikinci 5 büyük ligini oluşturan Türkiye, Belçika, Hollanda, Portekiz ve İskoçya liglerindeki kulüplerin verileri işlendiği rapora göre Türk kulüplerinin gelirinin yüzde 88’inin futbolcu maaşlarına gidiyor. Yapılan harcamalara karşın Avrupa’da başarı gelmezken son 2 yıldaki yıldız transferleri de raporda yer almıyor. Söz konusu raporda Süper Lig kulüplerinin 2023 yılında toplam 219 milyon Euro vergi öncesi zarar açıkladığı da belirtildi.

Haberin Devamı