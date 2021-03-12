Avrupa Kupaları'na katılım için onları bekliyoruz! Türkiye'ye iyi haber...

UEFA ülke katkı puanında Türkiye, 13. sırada bulunuyor. Gelecek yıllarda Avrupa kupalarına doğrudan katılım için sıralamadaki yerimiz çok önemli. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz kalmadığından sıralamadaki yerimiz için rakip ülkelerin takımlarının alacağı sonuçlar Türk takımlarını daha çok ilgilendirmeye başladı.

Sıralamadaki rakiplerimiz, UEFA Avrupa Ligi'nde maçlara çıkarken maçların sonuçları Türkiye'nin işine yaradı.

Direkt rakiplerimizden Ukrayna'nın temsilcisi Shakthar, Roma'ya 3-0 mağlup olurken Dinamo Kiev, Villareal'e 2-0 yenildi. Çekya ve İskoçya ekiplerinden Slavia Prag - Rangers maçı 1-1 sona erdi. İsviçre'den Young Boys, Ajax'a 3-0 yenilirken Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb ise Tottenham'a 2-0 mağlup oldu. Yunanistan'dan Olympiakos ise Arsenal'e 3-1'lik skorla yenildi.

SIRALAMA DEĞİŞTİ

Ajax'ın Young Boys'u mağlup etmesiyle Hollanda, sıralamada bir basamak yukarıya çıktı ve 7. sıraya yükseldi. Diğer rakiplerimiz olan Belçika, Avusturya, Danimarka, Kıbrıs ve Sırbistan'ın tıpkı Türkiye gibi Avrupa'da bir temsilcisi bulunmuyor.

UEFA SIRALAMASINDA SON DURUM NASIL?

8 - Rusya (38.382)

9 - Belçika (36.500)

10 - Avusturya (35.825)

11 - İskoçya (33.375)

12 - Ukrayna (33.100)

13 - TÜRKİYE (30.100)

14 - Danimarka (27.875)

15 - Kıbrıs (27.750)

16 - Sırbistan (26.750)

17 - İsviçre (26.225)

18 - Çekya (25.800)

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