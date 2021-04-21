Avrupa Kulüpler Birliğinin başkanlığına, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi getirildi

Avrupa Kulüpler Birliğinin (ECA) yeni başkanı, Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi oldu. Avrupa Süper Ligi oluşumunun kamuoyuna duyurulmasının ardından görevinden ayrılan Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli'nin yerine ECA'ya başkanlık edecek isim belirlendi.

ECA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre icra kurulu, göreve, 47 yaşındaki Katarlı iş insanı Al-Khelaifi'yi getirdi.

Al-Khelaifi, “Organizasyonumuzun liderliği, bütünlüğü ve birlikteliği daha önce hiç bu kadar gerekli olmamıştı. Tüm futbol topluluğuna koşulsuz bağlılığımı sunacağım. Bu da, her Avrupa ülkesinden tüm üye kulüpleri, temsil ettikleri taraftarları ve toplulukları kapsıyor. Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üye kulüplerimiz gibi ben de Avrupa kulüplerinin meşru ve tekil sesi olarak Avrupa Kulüpler Birliği'ni güçlendirmek istiyorum. Nesillerdir taraftarların hayranlık duyduğu oyunumuz ancak birlik içinde zenginleşecektir. Bu yükümlülüğü yerine getirmek, futbolun bekçileri olarak bizim görevimizdir” dedi.

Avrupa basını, PSG'nin yoğun ısrarlara rağmen Avrupa Süper Ligi projesinde yer almayı reddettiğini paylaşmıştı.

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