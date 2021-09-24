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Avrupa Kulüpler Birliği'nden FIFA'ya "Dünya Kupası" uyarısı

#Dünya Kupası#Avrupa Kulüpler Birliği#FIFA
Avrupa Kulüpler Birliğinden FIFAya Dünya Kupası uyarısı

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), FIFA'nın gündeme getirdiği Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir düzenlenmesi fikrinin futbol için "yıkıcı sonuçları" olabileceğini ifade etti.

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Birliğin internet sitesinde yapılan açıklamada, kadınlar ve erkekler futbolunda uluslararası maç takvimi konusunu görüşmek amacıyla 30 Eylül Perşembe günü oyunun tüm taraflarıyla çevrim içi toplanacak FIFA'nın, Dünya Kupası'na yönelik planlarına destek vermeyecekleri vurguladı.

Söz konusu toplantıda gündeme gelmesi planlanan konuya sıcak bakılmadığı kaydedilen açıklamada, "FIFA'nın, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesine ilişkin planları ve bunu gündeme getiren reklam çalışmaları, bizde derin endişeye yol açıyor. Birçok futbol paydaşı, bu fikre katılmadığını son dönemde ifade etmesine rağmen, taraflarla gerçek bir fikir alışverişi içinde bulunulmadan FIFA'nın bu konuyu sürekli gündemde tutması, ulusal ve uluslararası futbolda doğrudan yıkıcı sonuçlar doğurabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Avrupa Kulüpler Birliği, bu yönde bir gelişme olması halinde futbolcuların sağlığını korumanın daha zorlu olacağını belirterek, "Futbolcular, yoğunlaşan maç takvimi nedeniyle sağlıklarını riske atmak zorunda kalacak. Dünya Kupası'nın iki yılda bir yapılması, kulüp ve ülke düzeyindeki organizasyonların değerini azaltacak. Kadın ve gençler kategorisindeki organizasyonlar, erkeklerinkiyle çakışacak. Futbol takvimi daha da sıkışacak." ifadeleri kullanıldı.

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Birlik, uluslararası maç takviminde yapılması planlanan güncellemeler ve yeniliklere karşı olunmadığının altını çizerek, "Futbolcuların sağlığını korumak adına uluslararası maç takviminde verilen zorunlu araların azaltılmasına destek veriyoruz." şeklinde görüş belirtti.

FIFA, düzenlediği anket sonucunda, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi fikrine futbolseverlerin önemli bir kısmının sıcak baktığını duyurmuştu. UEFA, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ve Avrupa'nın önemli liglerinin temsilcileri Dünya Kupası'nda format değişikliğine karşı çıkarken, Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği (AEFCA) ise değişim konusunda FIFA'ya destek vermişti.

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#Dünya Kupası#Avrupa Kulüpler Birliği#FIFA