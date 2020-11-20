Avrupa Judo Şampiyonası'nda Vedat Albayrak 7. oldu

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde tatamiye çıkan Vedat Albayrak, ilk turu bay geçti, ikinci maçında Polonyalı Damian Stepien'i ipponla (3 shido) yendi.



Milli judocu, üçüncü turda Avusturyalı Shamil Borchashvili'yi waza-ari puanıyla yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Bulgar Ivaylo Ivanov'a mağlup olan Vedat Albayrak, repesaj karşılaşmasında Belçikalı Sami Chouchi'ye yenilince 7. oldu.



Erkekler 73 kiloda milli sporcu Bilal Çiloğlu ise ilk tur maç yapmadan geçti, ikinci turda Yunan Georgis Markarian'ı waza-ari puanıyla yenerek bir üst tura çıktı. Bilal Çiloğlu, bu turda Avusturyalı Lukas Reiter'e altın skorda yenildi.



Erkekler 81 kiloda milli judocu Muhammed Mustafa Koç, ilk turda maç yapmadı. İkinci turda Slovak Alex Barto'yu waza-ari puanıyla yenen Muhammed Mustafa Koç, üçüncü turda Belçikalı Matthias Casse'ye yenildi.



Avrupa Judo Şampiyonası'nın son gününde yarın kadınlar 78 kiloda Kayra Sayit, direkt çeyrek final maçına çıkacak. Erkekler 90 kiloda Mikail Özerler, ilk maçta Alman Falk Petersilka ile karşılaşacak. 100 kiloda Mert Şişmanlar ilk turu maç yapmadan geçerken, ikinci turda Ukraynalı Anton Savytskiy ile karşılaşacak. 100 kiloda Cemal Erdoğan ise ilk maçında Alman Johannes Frey ile mücadele edecek.

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