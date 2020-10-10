Avrupa ikincisi filenin genç sultanlarına çiçekli karşılama

Tarifeli uçakla saat 15.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen genç milliler, Voleybol Federasyonu yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Havalimanında basın mensuplarına bir açıklama yapan Voleybol Milli Takımı'nın Antrenörü Berk İnanç, şampiyonadan madalya ile yurda dönmenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyledi. İnanç, "Bu jenerasyonumuz, geçen sene de U16'da Avrupa Şampiyonu olarak ülkemize dönmüştü. Yani iki sene üst üste ilk üç içinde olmak bizler için önemli. Biz bunları uzun vadede daha geniş sporcu havuzuyla uzun yıllara yaymak istiyoruz" dedi.

Final maçından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendileriyle yaptığı görüşmeden bahseden Berk İnanç, "Özellikle maçtan önce Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede, görüntülü olarak bağlandılar ve bize desteklerini ilettiler. Kendilerine takım adına çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizde böyle maçların canlı yayınlanması hem voleybol branşı için hem de Türk sporu için mükemmel bir şey. Gerçekten tüm Türkiye'nin desteğini arkanızda hissediyorsunuz. Final maçı heyecanlıydı, ortada bir maçtı. Olmadı ama kızlarımız tüm maçlarda istenilen her şeyi sonuna kadar yerine getirdi. Gümüş ile dönmek bence bizim çok güzel bir başarıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"ARKAMIZDA MİLYONLARIN OLMASI ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Ay-yıldızlı takımın oyuncularından Ege Melis Bükmen ise, "Bizim için iyi bir hazırlık oldu. Seneye Dünya Şampiyonası oynayacağız. Gerçekten arkamızda milyonların olması çok güzel bir duygu. Bu sene maalesef çok taraftar desteği hissedilemedi yanımızda ama uzaktan da olsa çok güzel hissettirdiler. Bize güven ve umut verdiler. Maç sonunda da üzülmememiz gerektiğini, tebriklerini ilettiler" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ ARKAMIZDA HİSSETTİK"

Özlem Şahin de, "Çok çalıştık, şampiyon olabilirdik. Ama ikinci olmak da güzel tabii ki. Seneye Dünya Şampiyonası'nda çok daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu sene olmadı ama arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Türkiye'nin de desteğini arkamızda hissettik. Bizi destekledikleri için büyük Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EGE MELİSA, PELİN VE ÖZGE, U17 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA RÜYA TAKIM'DA

Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda, Milli Takımımız'dan üç oyuncu turnuvanın Rüya Takımı'na seçildi.

Millilerimizden Ege Melisa Bükmen turnuvada 'En İyi Smaçör', Pelin Eroktay 'En İyi Pasör Çaprazı', Özge Arslanalp ise 'En İyi Pasör' ödüllerinin sahibi oldular.

Ayrıca; turnuvanın en iyi smaçörü olarak rüya takıma seçilen Arina Fedorovtseva (Rusya)'ya ödülünü, MHGK Başkanı ve CEV Hakem Komisyonu Üyesi Aziz Yener takdim etti.