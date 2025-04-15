Avrupa Halter Şampiyonası'nda üçüncü günde 6 madalya!

Haberin Devamı

2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası Moldova’da devam ediyor. Başkent Kişinev’de Arena spor salonunda 42 ülkeden 185 kadın, 148 erkek olmak üzere toplam 333 sporcunun katılımı ile organize edilen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 67 kiloda Kaan Kahriman koparmada 146 kiloluk derecesiyle altın madalya, silkmede 170 kilo ile gümüş, toplamda 316 kilo ile altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Bu kiloda diğer sporcu Ferdi Hardal ise koparmada 140 kilo ile gümüş, silkmede 165 kilo ile bronz, toplamda da 305 kilo ile bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Böylelikle şampiyonada üçüncü gün sonunda 5 Altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam madalya sayısı 13 oldu.

Şampiyonanın 4. gününde saat 16.00’da erkekler 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç, saat 19.00’da Kadınlar 64 kiloda Nuray Güngör ile Aysel Özkan podyumda olacak.

Haberin Devamı