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Avrupa Güreş Şampiyonası Budapeşte'de başladı

#Avrupa Güreş Şampiyonası#Muhammet Akdeniz#Taha Akgül
Avrupa Güreş Şampiyonası Budapeştede başladı

Güreşin en büyük organizasyonlarından biri olan Avrupa Güreş Şampiyonası, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı. Geçtiğimiz yıl yapılan Tokyo Olimpiyatları’nın ardından güreşte ilk önemli şampiyonada heyecan, 3 Nisan'a kadar devam edecek.

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Macaristan’ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın ilk günü sona erdi. 35 ülkeden 375 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününün akşam seansında erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı. Bugün yarı finale yükselen tek güreşçi olan Muhammet Akdeniz, Yunan Georgios Kougioumtsidis ile yaptığı müsabakadan 15-10’luk yenilgiyle ayrıldı. Akdeniz, yarın Letonyalı Alans Amirovs ile bronz madalya maçına çıkacak.

65 kilo çeyrek final maçında Azerbaycanlı Haji Aliyev'e mağlup olan Münir Recep Aktaş, rakibi finale yükseldiği için madalya şansını sürdürdü. Bu sıklette sporcu sayısı az olduğu için repesaj yapmadan bronz madalya maçına çıkacak Münir Recep, üçüncülük müsabakasında yarın Moldova'dan Maxim Sacultan ile karşılaşacak.

Selahattin'in madalya şansı devam ediyor

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70 kiloda Ermeni Armen Andreasyan'a mağlup olan Selahattin Kılıçsallayan, rakibinin finale çıkmasıyla repesaj hakkı elde etti. Kılıçsallayan, bronz madalya maçı hakkı kazanmak için repesajda Alman Kevin Christopher Henkel ile karşı karşıya gelecek.

57 kiloda mücadele eden Muhammet Karavuş ve 97 kiloda güreşen Burak Şahin ise şampiyonaya veda etti.

Taha Akgül mindere çıkıyor

Şampiyonada yarın serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapılacak. 125 kiloda mücadele eden olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Avusturyalı Johannes Ludescher - Sırp Magomedgadzhi Nurasulov eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

Türkiye'yi şampiyonada yarın 61 kiloda Süleyman Atlı, 74 kiloda Soner Demirtaş, 86 kiloda Osman Göçen, 92 kiloda da Feyzullah Aktürk temsil edecek.

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#Avrupa Güreş Şampiyonası#Muhammet Akdeniz#Taha Akgül

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