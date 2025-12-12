Avrupa golcüsü Kerem Aktürkoğlu! Anderson Talisca'dan Fenerbahçe tarihine geçen performans

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç'te Brann'a konuk oldu.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, sarı kart cezası sebebiyle Brann karşısında kulübedeki yerini alamadı. İtalyan çalıştırıcı, müsabakayı tribünden takip ederken takımın başında teknik sorumlu olarak Zeki Murat Göle bulundu.

Fenerbahçe zorlu geçmesi beklenen mücadeleyi 4-0 gibi net bir skorla galip tamamladı. Konuk ekip, Eivind Fauske Helland'ın 18. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçın büyük bölümünde 10 kişi mücadele etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 36. 44. ve 65. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti.

TUNCAY ŞANLI'YI 19 YIL SONRA YAKALAYAN İLK TÜRK: KEREM AKTÜRKOĞLU!

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki dördüncü golünü Brann ağlarına gönderen Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Tuncay Şanlı'dan (4; 2006/07 - Avrupa Ligi) bu yana Fenerbahçe formasıyla bir Avrupa kupası sezonunda en yüksek gol sayısına ulaşan Türk oyuncu oldu.

TALISCA, FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Anderson Talisca, Fenerbahçe tarihinde deplasmanda oynadığı bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında iki gol atan (ön elemeler hariç) ilk oyuncu oldu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23. maçında 11. golünü kaydeden Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla bu sezon çift haneli gol sayısına ulaşan ilk oyuncu oldu.