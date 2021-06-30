Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Polat Polatçı, altın madalya kazandı

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli güreşçi Polat Polatçı, finalde Rus rakibi Ali Magomed Aliyev karşısında 13-6 gerideyken, rakibini tuşla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

70 kiloda Mevlüt Özdemir, repesajdan gelen Sırbistanlı Viktor Voinovic'i 8-4 yenerek, bronz madalya aldı.

79 kiloda İsmail Küçüksolak ise repesajda Azerbaycanlı Sabuhi Amiraslanov'u 7-6 yendi. İsmail Küçüksolak, ardından Gürcistanlı rakibi Otari Adeishvili'yi de 10-7 öndeyken tuşla yenerek bronz madalya kazandı.

57 kiloda Ahmet Karavuş, bronz madalya mücadelesinde repesajdan gelen Gürcistanlı Giorgi Gegelashvili'ye yenilince 5. oldu.

Böylece milli güreşçiler, 1 altın, 2 bronz madalya aldı.



Taner Garip finale yükseldi



Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi serbest stil 74 kiloda temsil eden Taner Garip, ilk turda Makedonya'dan Elvedin Feta'yı 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Alman rakibi Stas David Wolf'u 14-2 sayı tuşuyla ve yarı finalde de Ukraynalı rakibi Vadym Kurylenko'yu 6-3 yenerek finale yükseldi.

Taner Garip, finalde Azerbaycanlı Cebrail Haciyev ile karşılaşacak.

61 kiloda Hamza Zopalı ise repesajda Belarus'tan İvan Hramyka ile mücadele edecek, rakibini yenerse bronz madalya için Moldovalı Pavel Andrusca ile karşı karşıya gelecek.

86 kiloda Emre Çiftçi de repesajda Azerbaycanlı Fuad Mayilov ile karşılaşacak, rakibini yenerse bronz madalya için Macar Joel Hencz ile mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli güreşçileri tebrik etti



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda, serbest stilde altın madalya kazanan milli güreşçi Polat Polatçı ile bronz madalya kazanan Mevlüt Özdemir ve İsmail Küçüksolak'ı tebrik etti.



Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Almanya'nın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil 97 kiloda altın madalya kazanan Polat Polatçı'yı, 70 kiloda bronz madalya kazanan Mevlüt Özdemir ile 79 kiloda bronz madalya kazanan İsmail Küçüksolak'ı kutlarım. Daha önce katıldıkları şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de Avrupa Şampiyonası'nda aldıkları madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattılar. Sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, organizasyonda mindere çıkacak diğer sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.