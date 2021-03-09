Avrupa futbolunun konuştuğu iddia! Joachim Löw ve Jürgen Klopp...

Spor Arena Dış Haberler - Almanya Milli Takım teknik direktörü Joachim Low'ün bu yaz oynanacak EURO2020 sonrası görevi bırakacağını açıklamasının ardından gözler Liverpool'u çalıştıran Alman teknik adam Jürgen Klopp'a çevrildi.

Almanya Futbol Federasyonu internet sitesinde yer alan açıklamada 61 yaşındaki Joachim Löw'ün, 2022 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşmesi olmasına rağmen bu yaza ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından görevi bırakacağı ifade edilmişti.

ALMANYA FUTBOL FEDERASYONU JÜRGEN KLOPP İLE GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Joachim Löw döneminin sona yaklaşması üzerine Almanya Futbol Federasyonu'nun geçtiğimiz hafta Jürgen Klopp ile bir görüşme gerçekleştirdiği ancak Alman teknik adamdan olumsuz cevap aldığı belirtildi.

Gelecekte bir gün milli takımı çalıştırmayı çok istediğini Almanya Futbol Federasyonu'na ileten Jürgen Klopp'un, söz konusu teklifi şimdilik erken olduğu gerekçesiyle reddettiği ve kariyerine Liverpool'da devam edeceğini söylediği kaydedildi.

53 yaşındaki başarılı teknik adamın Liverpool ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

LIVERPOOL SERBEST DÜŞÜŞTE

Premier Lig'de son olarak sahasında Fulham'a 1-0 mağlup olan Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 129 yıllık kulüp tarihinde Anfield Road'da ilk kez 6 maç üst üste kaybetmiş oldu.

BU YIL İÇ SAHADA TEK GOL

Lider Manchester City'nin 22 puan gerisine düşen Merseyside temsilcisi, 2021 yılında iç sahada oynadığı maçlarda rakip fileleri yalnızca 1 kez havalandırabildi. Bu yıl Anfield Road'da rakip kaleyi 85 kez yoklayan Liverpool, yalnızca Mohamed Salah'ın Manchester City'e penaltıdan attığı golle skor üretebildi.

ESKİ GÜNLERİNİ MUMLA ARATIYOR

Bu sezon ligde Everton, Leicester City, Manchester United, Manchester City ve Chelsea karşısında mağlup olan Liverpool, geçen sezon şampiyonluğu getiren performansını mumla aratıyor.

Premier Lig'deki 30 yıllık şampiyonluk hasretine geçen sene son veren Liverpool, 2019-20 sezonunda bitime 7 hafta kala şampiyon olarak rekor kırmıştı.

Jürgen Klopp ve öğrencileri, Bill Shankly'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Liverpool kadrosunun 1972'nin Ocak ile Aralık ayları arasında üst üste 21 iç saha maçı kazanarak kırdığı İngiltere ligi rekorunu geçmeyi başarmıştı.

Son şampiyon Liverpool, sahasında arka arkaya 24 maç kazanmış ancak Burnley karşısında alınan beraberlikle 24 maçlık galibiyet serisi noktalanmıştı.

LIVERPOOL'DAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

Fulham maçının ardından SKY Sports'a açıklamalarda bulunan Jürgen Klopp, skor üretemiyor olmalarının kendileri için büyük bir sorun olduğunu ifade etmişti.

"Maçta daha fazla etkili olabileceğimiz anlar oldu. İkinci yarıdan önce gol yememiz ağır bir darbeydi. Karşılık vermeye çalıştık ve öğrencilerim kazanmayı istedi. Sonuçta gol atamadık ve bu büyük bir problem. Kazanan tarafın daha fazla istediğini söylemek kolaydır. Öğrencilerim de bu maçı istedi. Sorunun bu olduğunu sanmıyorum. Durup savaşmaya devam edeceğimizi söylememe gerek yok"

İÇ SAHA FOBİSİ ŞAMPİYONLUĞA MAL OLUR MU?

İngiliz basını, bu sezon sakatlıklarla boğuşan Liverpool'un genel anlamda formdan düştüğünü ifade ederken Anfield Road'un rakipler açısından caydırıcılığını kaybetmesinin ve iç sahada kaybedilen puanların şampiyonluğa mal olduğu görüşünde.

Liverpool, Premier Lig'de bu sezon evinde oynadığı son 8 maçta da galip gelemiyor.





SABOTE KRİZİ

Liverpool için işler iyi gitmiyor... Premier Lig'de oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybeden Liverpool'da son Chelsea mağlubiyetinin ardından son şampiyon için bardak taşma noktasına geldi.

1-0'lık Chelsea mağlubiyetinde Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, 62. dakikada Mohamed Salah'ı oyundan çıkartmış ve Mısırlı yıldızın oyundan çıkarken oldukça mutsuz olduğu görülmüştü. Salah, oyundan çıkarken Klopp'un yüzüne bile bakmadan doğruca yedek kulübesine yönelmişti.

''İSTEMEYEN VARSA BEN DE İSTEMEM!''

Son aylarda takımdan ayrılmak istediği konuşulan Salah için Klopp, maç sonu yaptığı açıklamada ''Takımdan ayrılmak isteyen varsa zorla tutamam, takımda olmak istemeyeni ben de takımda görmek istemem.'' sözlerini kullanmıştı.

''TAKIMI SABOTE EDİYORLAR''

Liverpool efsaneleri arasında yer alan Michael Owen ise İngiltere'de gündem olan sözler kullandı. Owen, ''Liverpool'u sabote ediyorlar. Salah ve Mane arasındaki rekabet takıma zarar veriyor. İkisi de birbirlerinin gol atmaması için takımı sabote ediyor. Mane'ye ceza sahası içinde faul yapıyorlar ama o düşmemek için ekstra mücade ediyor. Çünkü penaltı kararı çalınırsa atışı Salah'ın yapacağını biliyor. İkili arasında çok ciddi bir problem var.'' diye konuştu.

''CİDDİ BİR PROBLEM VAR, ORTAYA ÇIKIYOR...''

Bir diğer eski futbolcu Trevor Sinclair da Salah ve Mane arasındaki problemin çok ciddi seviyede olduğunu belirtirken ''Mane aslında daha çok takım oyuncusu, Salah ise bireysel. Bu ikili arasındaki problemi gören tek kişi ben değilimdir herhalde. İşler kötü gittiğinde bu sorunlar da ortaya çıkıyor.'' sözlerini kullandı.

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