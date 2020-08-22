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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 22.08.2020 - 13:54 | Son Güncelleme:

Avrupa futbolunun en büyüğü Bayern Münih - PSG maçı ile belli oluyor

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Avrupa futbolunun en büyüğü Bayern Münih - PSG maçı ile belli oluyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile Almanya'nın Bayern Münih takımları yarın karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının finalinde PSG ile Bayern Münih, yarın TSİ 22.00'de Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda mücadele edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak.

 

Avrupa futbolunun en büyüğü Bayern Münih - PSG maçı ile belli oluyor

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