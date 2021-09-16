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Avrupa futboluna Erling Haaland damgası! Galatasaray detayı... Kaçan balık büyük oldu

#Erling Haaland#Borussia Dortmund#Fatih Terim
Avrupa futboluna Erling Haaland damgası Galatasaray detayı... Kaçan balık büyük oldu

Borussia Dortmund'un süper yıldızı Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki çılgın performansını Beşiktaş karşısında da sürdürdü. Norveçli golcü 1 karşılaşma hariç bugüne dek çıktığı tüm maçlarda gol atma başarısı gösterdi. Dortmund sonrası durağı merak edilen Haaland, Galatasaray için de büyük kayıp oldu. İşte Haaland'ın geliştirdiği rekor ve Galatasaray detayı...

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Spor Arena Detay - Avrupa futbolunda son döneme damga vuran Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland, istatistikleriyle rekorları alt üst ediyor.

Şampiyonlar Ligi'ndeki çılgın gol yüzdesini sürdüren Norveçli süper yıldız, Beşiktaş karşısında da fileleri havalandırdı.

21 GOLE KİM, KAÇ MAÇTA ULAŞTI?

Dev arenada 21. golüne imza atan Haaland; Mbappe, Messi gibi isimleri geride bırakmaya en büyük aday... Öyle ki 21. gole ulaştığında Ronaldo 56., Messi ile Mbappe ise 40. maçlarına çıkmıştı.

Beşiktaş-Dortmund maçına Jude Bellingham damgası 18 yaşında tarihe geçti, gol sonrasındaki hareketi...

Beşiktaş-Dortmund maçına Jude Bellingham damgası! 18 yaşında tarihe geçti, gol sonrasındaki hareketi...

SADECE CİTY MAÇINDA GOL ATAMADI

Haaland ise henüz 17. Devler Ligi maçında bu gol adedine ulaştı. Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 10 farklı takım ile karşılaştı. Karşılaşıp da gol atamadığı tek takım Manchester City

Avrupa futboluna Erling Haaland damgası Galatasaray detayı... Kaçan balık büyük oldu

GALATASARAY ADINA KAÇAN BALIK BÜYÜK OLDU: ERLİNG HAALAND

Dortmund sonrası durağı merak edilen Haaland, bir dönem Galatasaray'ın da takibindeydi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erling Haaland ile daha önce ilgilendiklerini açıklarken Norveçli golcü ile ilgili yaşanan süreci de anlatmıştı.

Terim, süreci şöyle özetliyor

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"Haaland, Linnes ile aynı şehirden olduğu için iletişim kurduk, babasıyla görüştük. Anlaşma noktasına geldik.  Maalesef Norveç’ten hiç çıkmamış 20 yaşında bir oyuncuya o dönem 8-9 milyon versek neler olabilirdi Türkiye’de, siz tahmin edin. Şimdi değeri 150 milyon Euro."

HAALAND'IN MAÇ SONU SÖZLERİ

Dortmundun golcüsü Haalanddan Beşiktaş maçı yorumu Zor olacağını biliyorduk

Dortmund'un golcüsü Haaland'dan Beşiktaş maçı yorumu! 'Zor olacağını biliyorduk'

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Beşiktaş’ın Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup olduğu müsabakanın ardından Alman ekibinin Norveçli yıldızı Erling Haaland açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olduğunu söyleyen Haaland, "İstanbul’da zorlu bir maç olacağını biliyorduk. İyi iş çıkardık. İyi Futbol oynadık ve kazandığımız için mutluyuz" dedi.

"İYİ SAVAŞTIK"

Beşiktaş’ın maça iyi başladığını söyleyen Haaland, "Biz de iyi savaştık. Sonunda kazanan biz olduk, önemli olan da bu" ifadelerini kullandı.

Müsabakanın ilk golünü kaydeden 18 yaşındaki genç yıldız Jude Bellingham’ı değerlendiren Haaland, "Jude Bellingham harika bir oyuncu. Onun Dortmund’da nasıl geliştiğini görmek harika. Onunla gurur duyuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

 

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#Erling Haaland#Borussia Dortmund#Fatih Terim