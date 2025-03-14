Avrupa basını Fenerbahçe'nin vedasını ve Mourinho'yu konuşuyor! 'Yüzü kıyafeti kadar griydi! Öfkeden kulübeyi yumrukladı'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

SZYMANSKİ'NİN GOLLERİ UZATMAYA GÖTÜRDÜ

Ibrox Stadı'nda oynanan mücadeleye kontrollü başlayan Fenerbahçe, savunma arkasına atılan uzun toplarla pozisyon aradı. Rakibine ilk yarı boyunca gol fırsatı tanımayan sarı-lacivertliler, 45. dakikada Sebastian Szymanski'nin şık golüyle öne geçti.

İkinci yarıya rakip yarı sahada baskıyla başlayan Fenerbahçe, Talisca ile üst üste yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Baskısını sürdüren sarı-lacivertli ekip, 73. dakikada yine Szymanski'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde birçok pozisyona giren ancak golü bulamayan Fenerbahçe, normal süreyi 2-0 üstün tamamladı ve müsabaka uzatmalara gitti.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE'DEN VEDA

Uzatma bölümünde de üst üste pozisyonlara giren ve rakibine gol şansı tanımayan Fenerbahçe, aradığı golü bulamadı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne vedası ve Jose Mourinho'nun maçın hakemi itirazları Ada ve Avrupa medyasında bolca kendine yer buldu. İşte Fenerbahçe'nin Rangers maçının dış basındaki yansımaları;

BBC SPORT SCOTLAND

Rangers Ibrox'taki sıkıntılara meydan okuyacak karakter gösterdi. Mourinho hakeme ve Rangers mağlubiyetinde VAR'a ateş püskürdü

THE HERALD

Öfkeli Mourinho hakeme ve Rangers mağlubiyetinin ardından hakeme ve VAR'a ateş püskürdü

THE SUN SCOTTISH

Öfkeli olan! Mourinho 'kibirli' hakeme seslenerek VAR'ın üç penaltıyı kaçırdığını iddia etti

TNT SPORTS

Jose Mourinho Rangers mağlubiyetinin ardından yetkililere ve UEFA'ya sert eleştiriler yöneltti

AS ESPANA

Haberin Devamı

Rangers Mourinho'yu devirerek Athletic'le eşleşti

MARCA

Penaltılar Mourinho'yu Avrupa dışında bıraktı ve Rangers Athletic'in çeyrek finaldeki rakibi oldu

THE GUARDIAN

The Guardian yazarlarından Nick Ames ise Fenerbahçe'nin Rangers maçı için geniş bir yazı kaleme alırken Mourinho için dikkat çeken ifadeler kullandı.

'Butland'in penaltıdaki kahramanlığı Fenerbahçe'yi batırdı ve Rangers'ın ilerlemesini garantiledi Rangers'ın İstanbul'da elde ettiği iki gollük avantajına rağmen, rövanş maçının sessiz sedasız geçmeyeceği hissi her hep vardı. Mücadelenin sonunda Barry Ferguson'un oyuncularının Copland Road tribünü önünde zıplarken,Fenerbahçe'nin çizgiden çıkardığı topta yüzü giydiği gri kıyafeti kadar solgun bir yüze dönen Mourinho, 100 metre öteden oyuncularına hatalarını telafi etmeleri için liderlik etti. Gece farklı yönlere doğru savruldu ama Rangers, bir haftalık çalışmanın ardından son sekizde Athletic Bilbao'yu devirme şansını hak ediyordu.

Haberin Devamı

Mourinho, Fenerbahçe'nin iki gol ile beraberliği eşitleyip süvarilerini oyuna sokmasının ardından son 50 dakikada Rangers'ı alt edememesini izlemekle yetindi. Her ikisi de Jack Butland'ın muazzam kurtarışlar yaptığı Dusan Tadic ve Fred'den penaltı atışlarında daha fazlasını beklerdi; Mert Hakan Yandaş son penaltıyı kaçırdığında Rangers taraftarı için parti zamanıydı. Ianis Hagi'nin kaçırdığı bir penaltı ise tüm bunların arasında tamamen önemsiz hale geldi.

İstekli ve enerji dolu ancak dramayı ortadan kaldıracak kaliteden yoksun Rangers,korkunç bir şekilde yalpalarken bile tehdidini sürdürdüğü için övgü alabilir. İlk yarının büyük bölümünde kendi yoğunluklarını karşılayabilecek gibi görünmeyen Fenerbahçe'yi, Sebastian Szymanski takımlar içeri girmeden muhteşem bir açılış golü atana kadar istedikleri yerde tuttular. Fenerbahçe açık bir şekilde anların takımıdır ve Szymanski eşitlik golünü attığında Rangers asla hayata tutunamadı.

Haberin Devamı

Mert Hakan Yandaş'ın uzatmaların bitimine 3 dakika kala Nico Raskin'in müdahalesi sonucu ceza sahasında yere düştüğü anda Fenerbahçe çığlık çığlığa bağırdı; akşam boyunca kulübeyi yumruklayan öfkeli Mourinho, çılgınca bir VAR ekranı taklidi yaptı ancak buna karşılık tek ödülü sarı karttı.'