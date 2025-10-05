×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Avrupa fatihleri sahada!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Samsunspor#Fenerbahçe
Avrupa fatihleri sahada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 07:00

Zirveden uzak kalmak istemeyen Fenerbahçe, bu akşam Samsunspor'a konuk olacak.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında bugün deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde son hafta Antalyaspor’u, UEFA Avrupa Ligi’nde de hafta içinde Fransa’nın Nice takımını mağlup eden sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet elde ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Gözden KaçmasınReal Madrid 3-1 Villarreal (La Liga) Arda Güler...Real Madrid 3-1 Villarreal (La Liga) Arda Güler...Haberi görüntüle

KANARYA’DA 6 EKSiK VAR

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jhon Duran ile kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca henüz tam olarak hazır durumda olmayan Mert Hakan, Bartuğ Elmaz, Yiğit Efe Demir ve Rodrigo Becao da Samsun kafilesinde yer bulamadı.

Öte yandan Skriniar, Samsun deplasmanında da kart görmesi durumunda Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

Haberin Devamı

Avrupa fatihleri sahada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Samsunspor#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!