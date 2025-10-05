Avrupa fatihleri sahada!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında bugün deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde son hafta Antalyaspor’u, UEFA Avrupa Ligi’nde de hafta içinde Fransa’nın Nice takımını mağlup eden sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet elde ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

KANARYA’DA 6 EKSiK VAR

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jhon Duran ile kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca henüz tam olarak hazır durumda olmayan Mert Hakan, Bartuğ Elmaz, Yiğit Efe Demir ve Rodrigo Becao da Samsun kafilesinde yer bulamadı.

Öte yandan Skriniar, Samsun deplasmanında da kart görmesi durumunda Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

Haberin Devamı