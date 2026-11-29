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Şampiyonlar Ligi’ndeki Shakhtar galibiyeti ile ligdeki 2-2’lik Kocaelispor beraberliğini unutturan Fenerbahçe, Süper Lig’de bugün Erzurumspor’u konuk edecek.

Chobani Stadı’nda 19.00’da başlayacak mücadeleyi Batuhan Kolak yönetecek.

Ligde son 4 maçta sadece 4 puan toplayabilen ve zirvenin gerisinde kalan sarı lacivertli ekip, Erzurumspor’u yenerek üst sıralar için iddiasını sürdürmek istiyor.

SKRiNiAR VE SEMEDO SINIRDA

Kanarya'da G.Saray derbisinin ardından aldığı 3 maçlık ceza sona eren Brown bugün teknik direktör Emre Belözoğlu’nun görev vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek. F.Bahçe’de sakatlıkları devam eden Asensio ile Ake, forma giyemeyecek.

Konuk takımda ise Ebosele sakatlığı nedeniyle görev alamayacak.

F.Bahçe’de kaptan Skriniar ile Semedo, kart görmeleri durumunda Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

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LiGDE 2 MAÇ DAHA VAR

13.00 | Çorum FK x Kocaelispor

16.00 | Eyüpspor x Başakşehir