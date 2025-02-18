Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz, Red Bull sporcusu oldu

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Uluslararası arenada gösterdiği başarılarla dikkat çeken 25 yaşındaki milli okçu; Mondo Duplantis, Summer McIntosh ve Rhys McClenaghan gibi dünyaca ünlü olimpik sporcularla beraber Red Bull’un 916 sporcusundan biri oldu.

Red Bull’un Türkiye’deki İlk Olimpiyat Şampiyonu Sporcusu Mete Gazoz, “Red Bull gibi, sporun ve sporcunun her zaman yanında olan bir markayla yeni bir yola çıkıyoruz. Red Bull markasının ilk okçusu olacağım için çok heyecanlıyım. Çok kıymetli sporcuların olduğu bir aileye katılıyorum, bu durum da beni ayrıca çok heyecanlandırıyor.

Her zaman, kendi güncel performansımın üzerine çıkmayı hedefleyen bir sporcuyum. Uzun ve kısa vadeli hedeflerim elbette var ama en büyük hedefim katıldığım her yarışmada ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Spor, dünyayı güzelleştirmek için harika bir araç, bir şans. Bunu en iyi şekilde kullanmak biz sporcuların elinde. Bir diğer büyük hedefim ise bu şansı en iyi şekilde değerlendirerek topluma fayda sağlamak.” dedi.

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Altın üçlemesinin yanı sıra, Paris 2024 Olimpiyatları’nda da takım kategorisinde bronz madalya ve 25-26 Ocak tarihlerindeki Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Mete Gazoz’un Red Bull ailesine katıldığını duyurmak için çekilen video, dinamik görüntüleri ve sporcunun enerjisini yansıtan detaylarıyla dikkat çekiyor.