Avrupa devleri Yusuf Akçiçek için sıraya girdi! Bayern Münih izlemeye geliyor

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Özellikle Kadıköy'de oynanan Anderlecht maçında Avrupa'daki scoutların dikkatini çeken Yusuf Akçiçek, bugün oynanacak Anderlecht - Fenerbahçe maçında yakından takip edilecek.

MOURINHO 'YETİŞTİRMEK İSTİYORUM' DEMİŞTİ

İlk maçta Anderlecht'i 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho genç yıldız adayı için,"Daha önce de söyledim. Yusuf daha forma giymeden sezon başında söylemiştim. Ben bu oyuncuyu çalıştırmak, yetiştirmek istiyorum demiştim. Türkiye'deki kültürel olarak daha çok üst seviyeye ulaşmış oyuncuların değer gördüğünü biliyorum ama Yusuf çok yetenekli bir oyuncu. Harika bir dönem geçirdi ama ayaklarının yere basması gerekiyor. Çok çalışkan ve zeki bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.

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AVRUPA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde özellikle forma şansı bulduğu karşılaşmaları iyi değerlendiren Yusuf Akçiçek için Avrupa devleri sıraya girdi.

Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan 19 yaşındaki savunmacıyı bugün Belçika'da oynanacak rövanş karşılaşmasında Avrupa'daki ünlü scoutlar yakından takip edecek.

Aralarında Alman devi Bayern Münih'in de bulunduğu Avrupa'nın 4 büyük kulübünün scoutları bu akşam genç stoper için tribünde yerini alacak.

11 MAÇTA 1 GOL - 1 ASİST

Sarı - lacivertli formayı bu sezon 11 kez sırtına geçiren Yusuf Akçiçek, 1 kez gol sevinci yaşarken takımına 1 de asist katkısında bulundu.