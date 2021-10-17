Avrupa devleri Szalai'yi paylaşamıyor! Sevilla'dan sonra...

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Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'nin savunmadaki en önemli isimlerinden olan ve Avrupa devlerinin gündeminden düşmeyen Attila Szalai'ye yeni bir talip daha çıktı.

Sivasspor maçı hariç, bu sezonki tüm resmi karşılaşmalarda 90 dakika forma giyen Szalai, sarı-lacivertlilerin en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Macar savunmacı için geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Attila Szalai için 20 milyon Euro'nun altı konuşulmaz bile! Altay, özel bir oyuncu. Özel bir kişilik. Altay'ı kolay kolay satmayacağımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

NAPOLI VE ASTON VILLA İLGİLENMİŞTİ

Daha önce Napoli ve Aston Villa'nın takibinde olan Szalai, son olarak İspanyol ekibi Sevilla'nın gündemine gelmişti. İspanyol basını, 23 yaşındaki Macar savunmacıyla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

BU KEZ SON ŞAMPİYON PEŞİNDE

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AS Gazetesi'nde yer alan habere göre Szalai ile Sevilla'dan sonra Atletico Madrid de ilgilenmeye başladı. La Liga'nın son şampiyonunun Szalai'nin maçlarını yakından takip ettiği ve Macar oyuncu için devre arasında resmi girişimlere başlayabileceği belirtildi.

MONCHI BİZZAT DEVREYE GİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İspanyol basını, Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin Szalai ile yakından ilgilendiğini ve transferle bizzat ilgilendiğini yazmıştı.

Kounde'nin Chelsea'ye transfer olma ihtimaline karşın uzun vadeli bir stoper arayan Monchi'nin Szalai'yi en önemli adaylardan biri haline getirdiği belirtildi.

KIM İLE SAVUNMAYA DUVAR ÖRDÜ

2025 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Attila Szalai, bu sezon Min-jae Kim ile iyi bir ikili oluşturdu.

Sarı-lacivertli takım 6 golle, Hatayspor ile birlikte ligin en az gol yiyen iki takımından biri oldu.