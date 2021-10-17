Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kripto paralarda nefesler tutuldu Herkes bu haberi bekliyorKripto paralarda nefesler tutuldu! Herkes bu haberi bekliyor#Altın Fiyatları
Meteoroloji’den bölge bölge yağış uyarısıMeteoroloji’den bölge bölge yağış uyarısı#Hava Durumu
Avrupa devleri Szalaiyi paylaşamıyor Sevilladan sonra...Avrupa devleri Szalai'yi paylaşamıyor! Sevilla'dan sonra...#Fenerbahçe
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi diliErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi dili#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Savaşa hazır olun emri... Dünya nefesini tuttu'Savaşa hazır olun' emri... Dünya nefesini tuttu!#Çin
Pandemi ile yükseliş başladı Bu illerde arsası olan yaşadıPandemi ile yükseliş başladı! Bu illerde arsası olan yaşadı#Arsa
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Ötenaziyle ölmeyi seçti, son dakikada hayatta kalmasına karar verildi... Peki şimdi ne olacakÖtenaziyle ölmeyi seçti, son dakikada hayatta kalmasına karar verildi... Peki şimdi ne olacak?#Ötenazi
Onlara kalsak birçoğumuz hayatta olmayacaktı İşte aşı karşıtlığının tarihçesi...Onlara kalsak birçoğumuz hayatta olmayacaktı! İşte aşı karşıtlığının tarihçesi...#Salgın Hastalık
Yol kesti... Aracı yumrukladı Bu da taksici görünümlü magandaYol kesti... Aracı yumrukladı! Bu da taksici görünümlü maganda#İstanbul
Günlerdir merakla bekleniyordu... Bir ilke imza attıGünlerdir merakla bekleniyordu... Bir ilke imza attı!#Uzay
Kavgayı İbrahim Tatlıses duysa ne olacaktıKavgayı İbrahim Tatlıses duysa ne olacaktı? #Bilge Öztürk
Flaş aşı açıklaması... Bu belirtilere dikkatFlaş aşı açıklaması... Bu belirtilere dikkat!#Kovid Aşısı
Bugünkü G.Saray maçı öncesi olay sözler Eşi taraftarla tartıştı...Bugünkü G.Saray maçı öncesi olay sözler! Eşi taraftarla tartıştı...#Galatasaray
Karşındaki adam bu sene 1 ton organik buğday yetiştirdi'Karşındaki adam bu sene 1 ton organik buğday yetiştirdi'#Yılmaz Erdoğan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Avrupa devleri Szalai'yi paylaşamıyor! Sevilla'dan sonra...

#Fenerbahçe#Attila Szalai#Atletico Madrid
Avrupa devleri Szalaiyi paylaşamıyor Sevilladan sonra...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan ve gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Attila Szalai'ye bir başka Avrupa devi talip oldu. İtalyan, İngiliz ve İspanyol ekiplerinin ilgilendiği Macar stopere bu kez La Liga'nın son şampiyonunun ilgisi var...

Haberin Devamı

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'nin savunmadaki en önemli isimlerinden olan ve Avrupa devlerinin gündeminden düşmeyen Attila Szalai'ye yeni bir talip daha çıktı.

Sivasspor maçı hariç, bu sezonki tüm resmi karşılaşmalarda 90 dakika forma giyen Szalai, sarı-lacivertlilerin en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Macar savunmacı için geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Attila Szalai için 20 milyon Euro'nun altı konuşulmaz bile! Altay, özel bir oyuncu. Özel bir kişilik. Altay'ı kolay kolay satmayacağımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: Fenerbahçenin yıldızı Attila Szalaiye Sevilla kancası

İlgili Haber:Son Dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye Sevilla kancası!

NAPOLI VE ASTON VILLA İLGİLENMİŞTİ

Daha önce Napoli ve Aston Villa'nın takibinde olan Szalai, son olarak İspanyol ekibi Sevilla'nın gündemine gelmişti. İspanyol basını, 23 yaşındaki Macar savunmacıyla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

BU KEZ SON ŞAMPİYON PEŞİNDE

Haberin Devamı

AS Gazetesi'nde yer alan habere göre Szalai ile Sevilla'dan sonra Atletico Madrid de ilgilenmeye başladı. La Liga'nın son şampiyonunun Szalai'nin maçlarını yakından takip ettiği ve Macar oyuncu için devre arasında resmi girişimlere başlayabileceği belirtildi.

Avrupa devleri Szalaiyi paylaşamıyor Sevilladan sonra...

MONCHI BİZZAT DEVREYE GİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İspanyol basını, Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin Szalai ile yakından ilgilendiğini ve transferle bizzat ilgilendiğini yazmıştı.

Kounde'nin Chelsea'ye transfer olma ihtimaline karşın uzun vadeli bir stoper arayan Monchi'nin Szalai'yi en önemli adaylardan biri haline getirdiği belirtildi.

KIM İLE SAVUNMAYA DUVAR ÖRDÜ

2025 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Attila Szalai, bu sezon Min-jae Kim ile iyi bir ikili oluşturdu.

Sarı-lacivertli takım 6 golle, Hatayspor ile birlikte ligin en az gol yiyen iki takımından biri oldu.

Kavgayı İbrahim Tatlıses duysa ne olacaktı

İlgili Haber:Kavgayı İbrahim Tatlıses duysa ne olacaktı? 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Attila Szalai#Atletico Madrid

BAKMADAN GEÇME!

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA