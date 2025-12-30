×
Spor Haberleri

Avrupa devleri peşine düştü: Fenerbahçe 30 milyon euro istiyor!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 09:22

Fenerbahçe, Avrupa takımlarının ilgi odağı haline gelen ve kariyerinde yeni bir adım atmak için ayrılmaya sıcak bakan Jayden Oosterwolde için en az 30 milyon euro istiyor.

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

OOSTERWOLDE YENİDEN İLGİ ODAĞI

Jayden Oosterwolde, geçtiğimiz sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından sahalara harika bir dönüş yaptı. Ancak bu sakatlık, yıldız futbolcunun geçtiğimiz yaz Avrupa’ya transfer olma planlarını ertelemesine neden olmuştu. Oosterwolde, bu sezonki performansıyla yeniden ilgi odağı haline geldi.

2 TALİP ÇIKTI

Newcastle, bir süredir takip ettiği 24 yaşındaki savunmacı için ara transfer döneminde Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanıyordu. İngiliz ekibine rakip çıktı: Roma! İtalyan temsilcisinin de Oosterwolde’yi izlediği ve transferi için çok istekli olduğu vurgulandı.

AYRILIĞA SICAK

Hollandalı yıldızın, kariyerinde yeni bir adım atmak için ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe’nin de stoper Diogo Leite ve sol bek El Karouani için hamle yapmasının nedeninin, Jayden Oosterwolde’nin ayrılık ihtimali olduğu öğrenildi.

PARMA'YA YÜZDE 30 PAY VERİLECEK

Yönetimin, iyi bir gelir elde etmeden başarılı savunmacıyı bırakmaya niyeti yok. Sarı-lacivertlilerin beklentisi 30 milyon euro. Kanarya, anlaşma gereği 7 milyon euronun üzerinde yapacağı satışın yüzde 30’unu Oosterwolde’nin eski takımı Parma’ya ödeyecek.

