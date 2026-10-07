Avrupa devleri peşindeydi: Juventus'tan Kenan Yıldız için astronomik bonservis bedeli talebi!

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İtalyan basınından Corriere dello Sport gazetesi; geçtiğimiz günlerde başta Real Madrid, Arsenal ve Bayern Münih olmak üzere birçok Avrupa devinin Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız’ı kadrosuna katmak istediğini duyurmuştu.

Haberde şu an Serie A'da 7. sırada bulunan Juventus’un ligi ilk dört içerisinde tamamlayamaması ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti alamaması halinde Kenan Yıldız için transfer ihtimalinin ciddi şekilde gündeme gelebileceği belirtilmişti.

DI MARZIO: "JUVENTUS BU YAZ 100 MİLYON EURO VE ÜZERİNDEKİ TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ"

Haberleriyle Avrupa transfer piyasasına yön veren İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio ise çıkan iddiaları doğrulayarak, "Juventus bu yaz transfer döneminde Arsenal ve Tottenham gibi kulüplerden gelen 100 milyon euro ve üzerindeki teklifleri geri çevirerek Kenan'ı takımda tuttu. Ancak sezon sonunda işler değişebilir ve Kenan Yıldız gelecek yaz transfer döneminin en çok konuşulan figürü olabilir." ifadelerini kullandı.

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"KAPI 120 MİLYON EURODAN AÇILIR, 150 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKABİLİR"

Alman futbol platformu Transfermarkt'ın 75 milyon euro değer biçtiği Kenan Yıldız için Juventus'un kapıyı 120 milyon eurodan açacağını belirten Di Marzio, "Juventus onu satacak olursa 120 milyon euro aşan teklifleri değerlendirmeye alacaktır, altında olmaz. Ancak bu tekliflerin de pazarlıklarla 150 milyon euro seviyesine çekileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla gelecek yaz transfer döneminde ayrılığı ile 100 milyon euro barajını aşacak bir oyuncu ismi vermem gerekirse bu kesinlikle Juventuslu Kenan Yıldız olur." ifadelerini kullandı.

KASIM AYININ SON HAFTASINDA SAHALARA DÖNECEK

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon yalnızca 1 maçta forma giyebilen Kenan Yıldız'ın Kasım ayının son haftasında sahalara dönmesi bekleniyor.

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PERFORMANSI: 132 MAÇTA 48 GOLE DOĞRUDAN KATKI!

2022 yazında Bayern Münih alt yapısından bedelsiz olarak Juventus'a transfer olan Kenan Yıldız, İtalyan devinde bugüne dek 132 resmi maça çıkarken 27 gol atıp 21 de asist üreterek toplamda 48 gole doğrudan katkı sağladı.