Avrupa devleri pes etti! UEFA’dan 50 milyarlık dava resti...

Kurucu 6 İngiliz kulübünün tamamının çekilme kararını açıklamasından sonra İtalyanlar da geri adım atarken geriye sadece Süper Lig’in başkanlığını yapan Florentina Perez’in kulübü Real Madrid ve Barcelona kaldı.

Banu Yelkovan ve Uğur Yapıcı, Süper Lig’de yaşanan erken dağılmayı ve bundan sonraki olası süreci Spor Arena’da değerlendiriyor..