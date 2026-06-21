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Avrupa devleri Oulai için sıraya girdi: Trabzonspor rekor bonservis geliri bekliyor!

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#Transfer Haberleri#Trabzonspor#Christ Inao Oulai
Avrupa devleri Oulai için sıraya girdi: Trabzonspor rekor bonservis geliri bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 09:51

Trabzonspor'un Dünya Kupası'nda boy gösteren genç yıldızı Christ Inao Oulai'ye, İspanyol devi Barcelona'nın ardından Fransız devi Paris Saint-Germain de talip oldu. Bordo-mavili kulüp, Fildişili genç orta saha oyuncusunun satışından rekor bir bonservis geliri hedefliyor. İşte detaylar...

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Trabzonspor’un son yıllardaki en önemli yatırım hamlelerinden biri olan Christ Inao Oulai, Dünya Kupası sahnesinde değerine değer katmaya devam ediyor.

LEIPZIG RESMİ TEMASTA

Fildişi Sahili Milli Takımı’na çağrılıp, Afrika Kupası’na giden, ardından Dünya Kupası’nın yolunu tutan Oulai için Alman ve İngiliz kulüpleri uzun zamandır devrede. Hatta Leipzig resmi temaslara çok önceden başladı. Trabzonspor Yönetimi ise en iyi teklifi görmek adına acele etmiyor.

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PSG DE PEŞİNDE

Nitekim her geçen gün oyuncunun talipleri artıyor. Geçtiğimiz hafta İspanyol basını, Barcelona’nın Oulai ile ilgilendiğini yazmıştı. Son olarak Fransız medyasından flaş bir iddia geldi; PSG Oulai’yi yakından takip ediyor.

Avrupa devleri Oulai için sıraya girdi: Trabzonspor rekor bonservis geliri bekliyor

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BEKLENTİ 50 MİLYON EURO

Fransa’da çıkan haberde, PSG’nin genç oyunculara yaptığı yatırımlara dikkat çekilirken, Oulai’nin de yüksek potansiyeliyle göze girdiği belirtildi. Chelsea ve Barcelona gibi Avrupa’nın dev kulüplerinin Fildişili yıldızı istediği ifade edilirken, Trabzonspor’un kapıyı 50 milyon eurodan açtığı, ancak rakamın pazarlıklarda daha aşağıya çekilebileceği yazıldı.

Başkan Ertuğrul Doğan, bu yaz rekor bir satışla Oulai’yi göndermeyi hedefliyor.

Avrupa devleri Oulai için sıraya girdi: Trabzonspor rekor bonservis geliri bekliyor

REKOR UĞURCAN ÇAKIR'DA

Bordo-mavili takım, kulüp tarihinin en pahalı oyuncu satışını geçtiğimiz yaz Uğurcan Çakır'ı 27 milyon 500 bin euro karşılığında Galatasaray'a göndererek gerçekleştirmişti.

Avrupa devleri Oulai için sıraya girdi: Trabzonspor rekor bonservis geliri bekliyor

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#Transfer Haberleri#Trabzonspor#Christ Inao Oulai

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