Avrupa devleri Orkun Kökçü'yü paylaşamıyor! Beşiktaş bonservisini belirledi

Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2026 09:37

Beşiktaş'ın maestrosu Orkun Kökçü, sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı. Siyah-beyazlı yönetim, astronomik bir teklif gelmedikçe satmayı düşünmediği milli orta saha oyuncusunun bonservisini belirledi.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Benfica’dan 30 milyon euro karşılığında transfer ettiği Orkun Kökçü, kalitesini göstermeye devam ediyor.

Sezonun ilk bölümünde bekleneni veremeyen fakat son dönemde adeta uçuşa geçen milli yıldızın ortaya koyduğu oyun, Avrupa devlerinin de dikkatini çekti.

MANCHESTER UNITED VE TOTTENHAM İZLİYOR

Gelen haberlere göre İngiltere’nin iki köklü kulübü; Manchester United ve Tottenham’ın, bir süredir genç oyuncuyu izlediği gelen haberler arasında yer aldı. Son oynanan Kasımpaşa maçında da Orkun’un takip edildiği ve kendisine tam not verildiği belirtildi.

INTER DE DEVREDE

Ayrıca Orkun’u takip eden bir diğer kulüp de Çizme’den... İtalya’da şampiyonluğa koşan Inter’in, 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istediği bildirildi.

Bu doğrultuda Avrupa devlerinin genç futbolcuyu izlemeye devam edeceği belirtildi. Ancak Beşiktaş Yönetimi’nin, Orkun konusunda da tavrının net olduğu öğrenildi.

EN AZ 50 MİLYON EURO!

Yıldız futbolcu için astronomik bir rakam gelmediği sürece satışına onay verilmeyecek.

Siyah-Beyazlı kulübün, milli futbolcu noktasında 50 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirme altına almayacağı da öne sürüldü.

32 MAÇTA 15 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Beşiktaş formasıyla 32 resmi maça çıkan Orkun Kökçü, 7 gol atıp 8 de asist üreterek toplamda 15 gole doğrudan katkı sağladı.

4,5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun siyah-beyazlı kulüple 4,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

