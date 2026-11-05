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Avrupa devleri, Galatasaray'ın yıldızı için geliyor! Bonservis bedeli belirlendi

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Gabriel Sara
Avrupa devleri, Galatasarayın yıldızı için geliyor Bonservis bedeli belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 16:55

Galatasaray, gösterdiği performansla Avrupa'dan birçok kulübün radarına giren Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar...

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Devre arası transfer dönemi yaklaşmaya başlarken, Avrupa'nın önde gelen takımları Galatasaray'ı yakından takip etmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performans ile birçok kulübün radarına giren Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı bir süredir İngiltere Premier Lig'den Newcastle United ve Everton yakından takip izliyordu.

27 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

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TuttoMercatoWeb'in haberine göre; İtalya Serie A'da bu sezon teknik direktör Gian Piero Gasperini ile büyük bir çıkış yakalayan Roma, Sara'yı gözüne kestirdi.

BONSERVİS BEDELİ 35 MİLYON EURO OLARAK BELİRLENDİ

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında Gabriel Sara için kapıyı çalacak kulüplerden 35 milyon euro bonservis talep edecek.

Avrupa devleri, Galatasarayın yıldızı için geliyor Bonservis bedeli belirlendi

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18 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Gabriel Sara, Ağustos 2024'te Norwich City'den 18 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

14 MAÇTA 7 GOLLÜK KATKI VERDİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 karşılaşmaya çıkan Gabriel Sara, 2 gol ve 5 asiste imza atarak toplamda 7 gole doğrudan katkı verdi.

Avrupa devleri, Galatasarayın yıldızı için geliyor Bonservis bedeli belirlendi

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Gabriel Sara

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